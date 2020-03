Magyar nyelvű tanórák is indulnak a Román Televízión hétfőtől

Hétfőtől magyar nyelvű tanórákat is közvetít a Román Televízió - tudósít a Kolozsvári Rádió. A Telesuli elnevezésű program az RMDSZ és a Román Televízió marosvásárhelyi stúdiójának partnerségében jön létre, a Magyar Szülők Szövetségének kezdeményezésére.



A nyolcadikos diákoknak magyar és matematika órákat közvetítenek, a tizenkettedikeseknek pedig magyar, matematika, biológia, fizika, kémia, társadalomtudomány és történelemórákat tartanak.



A Telesuli Facebook-oldalán található órarend szerint hétköznap a TVR3-as csatornán követhetik az órákat 16 és 18 óra között, a marosvásárhelyi regionális csatornán 10 és 15 órától, a kolozsvári csatornán pedig 10 és 16 órától.







Az órarend a hétfőtől kezdődő új online-platformon, a telesuli.rmdsz.ro-n is elérhető lesz, ide töltik fel a tanárok az órai tananyagot, és ugyanitt elérhető lesz minden „teleóra” is, így más tanárok is felhasználhatják ezeket. (kolozsvariradio.ro)

