A Hargita megyei rendőrségen tett feljelentést a csíkszentmártoni önkormányzat az úzvölgyi ügyben

Mégis tett feljelentést a csíkszentmártoni önkormányzat rongálás miatt az úzvölgyi katonatemetőben tavaly júniusban történt incidens kapcsán, csak nem a moinești-i (Bákó megyei) ügyészségnél, hanem a Hargita megyei rendőrségnél - írta a Székelyhon.



Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere a lapnak elmondta, továbbra is úgy gondolják, hogy az úzvölgyi katonatemető Csíkszentmárton közigazgatási területéhez tartozik, ezért véleményük szerint a Hargita megyei hatóságok illetékesek az ott történtek tisztázásában, ezért is fordultak hozzájuk. "Ha a moinești-i ügyészségnél teszek feljelentést, elismerem, hogy Bákó megyéhez tartozik a temető, és akkor azért leszek a hibás" – fogalmazott a polgármester.



"Az úzvölgyi hadisírok Hargita megye területén vannak. Értelemszerűen Hargita megyei hatóság illetékes eljárni" - kommentálta Facebook-oldalán a hírt Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke. "Az illetékességnek van területisége, vagyis, ha csíkszentmártoni területen volt a bűncselekmény, akkor a Hargita megyei hatóságok az illetékesek, Hargita megyében történt a cselekmény. A törvénytelen építkezést egy Bákó megyei jogi személy végeztette el, Dormánfalva város, amely Bákó megye területén taláható" - szögezte le Borboly. "Bákó megyeiek is, Hargita Megye Tanácsa és Csíkszentmárton esetében a Hargita megyei szerveknél tettek le panaszt, kifogást" - tette még hozzá. (székelyhon/hírszerk)

