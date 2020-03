Vela: a 65 éven felüliek bármikor elhagyhatják otthonukat, ha orvosi kezelésre szorulnak

A 65 éven felüli személyek a nap bármely órájában elhagyhatják lakhelyüket, ha orvosi kezelésre szorulnak - jelentette be vasárnap este Marcel Vela belügyminiszter.



A tárcavezető a koronavírus terjedését fékezni hivatott újabb korlátozó intézkedéseket tartalmazó 4-es számú katonai rendeletet ismertette a belügyminisztérium székhelyén tartott sajtótájékoztatón.



"A 65 éven felüli személyek kijárásával kapcsolatban: ők a nap bármely órájában kimehetnek, ha orvosi ellátásra szorulnak, például ha onkológiai kezelésre, dialízisre van szükségük, saját vagy a család tulajdonában levő járművet használva" - mondta Vela.



A miniszter hozzátette, emellett 20 és 21 óra között is engedélyezett a 65 éven felüliek számára, hogy állatsétáltatás céljából elhagyják lakhelyüket.



"Az ebben az időintervallumban, e célból történő kijárás esetén nincs szükség saját felelősségre írt nyilatkozatra" - nyomatékosította Vela.



A 4-es számú rendelet ugyanakkor azt is előírja az élelmiszereket, egyéb alapszükségleti cikkeket és gyógyszereket, egészségügyi termékeket forgalmazó gazdasági társaságok számára, hogy 11 és 13 óra között a 65 éven felüliek kiszolgálása elsőbbséget kell hogy élvezzen. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!