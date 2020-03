Befagyasztják az energiaárakat, fertőtlenítés lesz a tömbháznegyedekben

A 4-es számú katonai rendelet értelmében azokat, akiknek lakhelyi elkülönítésben kell lenniük, de nem tartják be az erre vonatkozó rendelkezéseket, hatósági karanténba helyezik, amelynek költségeit a vesztegzár alá helyezett személynek kell fizetnie.



Az erre vonatkozó döntést Marcel Vela belügyminiszter jelentette be vasárnap este - írja az Agerpres.







Az utóbbi évtizedek talán legszigorúbb döntéseit kellett meghozniuk és belefoglalniuk a négyes számú katonai rendeletbe - nyilatkozta vasárnap este Marcel Vela belügyminiszter, hozzátéve: a jelenlegi helyzetben fontos, hogy mindenki szolidaritásról tegyen tanúbizonyságot, és tartsa be a hatóságok utasításait.



"Ezek szigorú intézkedések, talán a legszigorúbbak, amiket az elmúlt évtizedben hoztak, mert ezt követeli meg a jelenlegi helyzet. (...) Embert próbáló időszakban vagyunk, nehéz döntés korlátozni a jogokat, és nem könnyű elfogadni, hogy a szabadságod egy nyilatkozattól függ. Gondoljunk azonban arra, hogy ha nem tartjuk be ezeket, valódi tragédiák következhetnek"- mondta a belügyminiszter.



Hozzátette: amint sikerült fékezni a koronavírus terjedését, a korlátozó intézkedéseket lazítják vagy megszüntetik.



"Valamennyien egy nehéz vizsga előtt állunk, amelynek időtartama ismeretlen időszakra kiterjed, de amelynek végét csak mi tudjuk megszabni, ha mindannyian felismerjük, hogy erős és egységes nemzet vagyunk ezekben a nehéz pillanatokban"- hangoztatta Marcel Vela.



Bejelentette, befagyasztják az üzemanyag, a földgáz, az elektromos energia, a víz és a fűtés árát, ami azt jelenti, ezt a szolgáltatók nem növelhetik az árakat a szükségállapot ideje alatt.



A tömbháznegyedekben a helyi hatóságoknak kötelességük lesz minden lépcsőház-bejárathoz fertőtlenítőszeres felszerelést elhelyezniük, és rendszeresen fertőtleníteniük kell a lépcsőházakat, lifteket, közös helyiségeket. Ennek már március 31-étől eleget kell tenni.



Raed Arafat bejelentette, március 29-én este 20 óráig 1815 fertőzést, 206 felgyógyult személyt és 43 elhunytat vettek nyilvántartásba. 770 személy van kórházban, ebből 52-en az intenzíven.



Minden beteg tesztelés nélkül is tekinthető koronavírus-gyanús esetnek, és internálható, nem kell a teszt eredményére várni; a betegektől nem szabad megtagadni a kórházba való betegfelvételt, sem a gyógykezelést - jelentette be. Az áthelyezett vagy kihelyezett egészségügyi személyzetnek nem áll jogában megtagadni az áthelyezést vagy kihelyezést.



Frissítve: Azoknak a minisztériumoknak, amelyeknek saját egészségügyi hálózatuk van, illetve azoknak a helyi hatóságoknak, amelyeknek alárendeltségükbe kórházak tartoznak, kérésre szállást kell biztosítaniuk a közegészségügyben dolgozó személyzetnek - közölte a belügyminiszter.



Az intézkedéssel annak próbálják elejét venni, hogy egy esetleges fertőzés átterjedjen az orvosok, asszisztensek családtagjaira.



A belügyminiszter elmondta: a négyes számú katonai rendelet engedélyezi, hogy a médiumok extra reklámidőben sugározzák a közérdekű közleményeket, hogy ezek ne okozzanak jövedelemkiesést az intézményeknek.



Az országba érkező, 2,4 tonnásnál nagyobb teherjárművek sofőrjei három megoldás között választhatnak: vagy a munkáltató biztosít nekik szállást, ahol legtöbb 14 napra elszigetelhetik magukat két fuvar között; vagy vállalják, hogy családjukkal együtt otthoni karanténba vonulnak; vagy pedig kérésre a helyi hatóságok biztosítanak nekik helyet az elszigetelődésre, hogy családtagjaikat ne tegyék ki a megfertőződés veszélyének.



Ugyanezek az intézkedések lesznek érvényesek a pilótákra és a vízi járművek legénységének tagjaira is.



Vela közölte: a tengeri és belföldi vízi szállítás, a romániai kikötőkben lévő hajókra való lépés, valamint a hajók ellenőrzése és üzemeltetése korlátozások nélkül bonyolítható, ha az az egészségügyi minisztérium által bevezetett óvintézkedések tiszteletben tartása mellett történik.





(agerpres, hotnews)

