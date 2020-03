A suceavai helyzet megismétlődésétől tartanak Nagybányán, miután egy páciensről utólag derült ki, hogy fertőzött

Egy nagybányai, orvosi felszerelések forgalmazásával foglalkozó cég vezetőjét, egészségügy dolgozók állításai alapján azzal gyanúsít a sajtó, hogy több kórházban is megfordult a városban és számos orvossal érintkezett úgy, hogy letagadta azt a tény, hogy korábban külföldön járt volna - utólag pedig kiderült róla, hogy megfertőződött az új koronavírussal (COVID-19).



Jelenleg néhány orvos már otthoni elkülönítés alatt áll azok közül, akikkel érintkezett, de fenn áll a veszélye annak, hogy több tucat egészségügyi dolgozó kerülhet majd elkülönítésbe. A nőt jelenleg a kolozsvári járványkórházban kezelik légzési nehézségekkel. Egy helyi portál szerint az üzletasszony befolyásos személyiség, a nagybányai és környékbeli kórházak egyik legnagyobb adományozója, ezért a hatóságok megpróbálják eltussolni az ügyet.



Az üzletasszony március 10. után kezdte rosszul érezni magát, azt követően, hogy hazatért külföldről, lapértesülések szerint Franciaországból. Lázas lett és a Nagybányai Megyei Sürgősségi Kórházba került, ahová egyik barátnője utalta be soron kívül, aki a kórházban dolgozik. Itt nem töltötte ki azt az űrlapot, amelyikben tájékoztatnia kellett volna arról a kórházat, hogy külföldön tartózkodott.



Mivel az állapota súlyosbodott, ezért beutalták a megyei járványkórházba, majd március 23-án a tüdőkórházban végeztek el rajta egy mellkasröntgent, ahol szintén nem számolt be arról, hogy az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott volna. Március 25-én elvégezték rajta a koronavírus-tesztet, majd annak pozitív eredménye után a kolozsvári járványkórházba szállították át.



Egy helyi lap megszerezte a nő tüdőkórházban kitöltött űrlapját. Az űrlapon a NEM választ ikszelte be annál a kérdésnél, hogy tartózkodott-e külföldön az elmúlt 2 hétben. A lap ugyanakkor közzétette a nő március 10-i Facebook-bejegyzését is, amit a Bukaresti „Henri Coandă” Nemzetközi Repülőtérről posztolt reggel 7 óra 21 perckor.



A lap állítása szerint jelenleg sok orvos fél, hogy mi fog történni a jövőben, de nem mernek beszélni, többek között azért, mert a nő pénzzel és orvosi felszerelésekkel finanszírozza a nagybányai kórházakat, továbbá a helyi Rotary Club egyik fontos tagja is. A nő férje ráadásul a Máramaros Megyei Tanács egyik osztályvezetője. A férfi jelenleg otthoni elkülönítésben van, ugyanúgy, ahogyan több orvos is, akivel a felesége az elmúlt napokban érintkezett. (presshub.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!