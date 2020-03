Kinyomtathatod, befotózhatod, de mindenképpen kézzel kell aláírnod a kijárási nyilatkozatot

A hatóságok a kijárási tilalom bejelentésekor kiadtak egy formanyomtatványt, amelyet mindenkinek ki kell töltenie, ha el akarja hagyni a lakhelyét. Ezt követően úgy döntöttek, hogy leegyszerűsítik a nyomtatványt, mert túl bonyolultnak találták, és kivettek belőle olyan - jelen helyzetben teljen fölösleges - kitölteni való dolgot, mint az alulírott szüleinek a neve stb. (A munkáltatói igazolás nyomtatványát is egyszerűsítették ezzel egy időben.)



Akkor azt közölték a hatóságok, hogy a kinyomtatott és aláírt dokumentum fényképét is elfogadják a kijárási tilalom ideje alatt, de a dokumentumot minden esetben előtte ki kell nyomtatni és alá kell írni, ha valakinek nincs lehetősége arra, hogy kinyomtassa, akkor a formanyomtatvány modellje alapján kézzel is megírhatja azt.



Szombattól aztán a Speciális Távközlési Szolgáltatás honlapján működő platformon lehetővé tették az állampolgárok számára, hogy telefonon, táblagépen vagy esetleg számítógépen is kitöltsék a kijárási tilalom idején használatos nyilatkozat és munkahelyi igazolást. Ezt, a tájékoztatás szerint kinyomtatás nélkül, online is alá lehetett volna írni.



Volna.



Ugyanis a kormány hétfőn ismételten pontosította az eljárást, eszerint a dokumentumot ki kell nyomtatni, és kézzel kell aláírni. A dokumentumról fotót is lehet mutatni a hatóságoknak, de előtte ki kell tölteni, ki kell nyomtatni, és alá kell írni.



A G4Media.ro-val közölte a kormány, hogy valóban szerették volna kinyomtatás nélkül, online aláírással is elfogadhatóvá tenni a kijárási tilalom idején használatos nyilatkozat, de a törvények értelmében ez nem lehetséges, mivel az aláírónak - a jelenlegi törvénynek szerint - ehhez előzőleg meg kellene szereznie az elektronikus aláíráshoz való jogot. (G4Media.ro/hírszerk.)

