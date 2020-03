Egy ápoló kivételével mindenki felmondott a szászvárosi kórház intenzív terápiás osztályán

Egészen elképesztő dolog történt a Hunyad megyei szászvárosi kórházban: az egyetlen intenzív terápiás orvos és öt ápoló mondott fel hétfőn, további öten olyanok, akik segédszemélyzetként voltak alkalmazva. A Digi24 szerint egyszerűen kisétáltak az épületből, az intenzív terápiás osztály betegei így a megmaradt ápoló gondjára vannak bízva jelenleg.



Vasilică Potecă, Hunyad megye prefektusa a Digi24-nek azt nyilatkozta, hogy az egészségügyi személyzet megijedt a koronavírus-járványtól. "Kérdeztem, hogy miért teszik, nincs felszerelésük? Azt mondták, hogy van. Most éppen Szászvárosra tartok. Azt mondták, hogy félnek, és ha maradnak, meg fognak halni. Ez volt a magyarázatuk" - nyilatkozta. A kórházban amúgy jelenleg nincs Covid-19-es személy.



A kórház menedzsere, Grațieala Achim megdöbbenéssel vette tudomásul a hírt, és a televíziónak elmondta, hogy éppen a napokban egyeztek meg arról, hogy új orvos fog érkezni a részlegre, de ő csak húsvét után tud szolgálatba állni.



A Mediafax hírügynökség is megírta a hírt, ők viszont azt állítják, az orvosi személyzet nem a félelem miatt, hanem a felszerelés hiányára hivatkozva mondott fel a város fenntartása alatt működő intézményből. A történethez hozzátartozik, hogy bár jelenleg a szászvárosi kórházban nincsenek koronavírussal fertőzött betegek, nemrég közölték az intézménnyel, hogy fognak ide is páciensek érkezni, a kórháznak kisegítő szerepet szántak ugyanis a nagyobb megyei egészségügyi intézmények mellett. (hírszerk.)

