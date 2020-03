Erős szélre és havazásra adtak ki figyelmeztetést az ország tizennégy megyéjében

Tizennégy megyére érvényes sárga riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a várható havazás és hóviharok miatt. Az ország nagy részére ugyanakkor hideg időre vonatkozó figyelmeztetés lesz érvényben csütörtök reggelig.



Az előrejelzések szerint hétfőn 22 órától szerda 10 óráig a Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban, Erdély déli részén, a Bánság déli részén, valamint Munténia északnyugati és Olténia nyugati és északi térségeiben időszakosan havazni fog, helyenként jelentős friss hóréteg képződik.



A hegyekben megerősödik a szél, 65-75 km/órás széllökések várhatók.



A sárga riasztás a teljes Kovászna, Brassó, Szeben, Argeş, Vâlcea, Gorj, Krassó-Szörény és Mehedinţi megyét, illetve Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Fehér és Hunyad megye egy részét érinti.



Ugyanakkor hétfőn 22 órától csütörtök 10 óráig különösen hideg időre, vegyes csapadékra és megerősödő szélre kell számítani az ország nagy részén. Éjszaka és reggel fagypont alá csökken a hőmérséklet, helyenként mínusz 5 fok is lehet és dér képződhet, előbb az ország északi, majd a déli felében is.



A hétfőről keddre virradó éjszakától szerda reggelig a hegyvidéki térségekben, illetve az ország központi és délnyugati részén is havazni fog. Délen és délkeleten eső, havas eső várható. (agerpres)

