Ötvenre emelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma!

A Stratégiai Kommunikációs Csoport közlése szerint elérte az ötvenet a koronavírus-járvány áldozatainak száma Romániában. A legutóbbi információk egy Bákó megyei férfi, valamint egy Hunyad megyei férfi és nő haláláról szólnak.



A 48. számú elhunyt egy 59 éves Bákó megyei férfi, március 27-én derült ki, hogy elkapta a fertőzést. Cukorbetegsében és magas vérnyomásban is szenvedett.



A 49. számú áldozat egy 74 esztendős Hunyad megyei férfi, akit március 19-én vittek be a dévai kórház onkológiai osztályára. Március 27-én tesztelték le koronavírusra, még aznap elhunyt, de csak ma érkezett meg a teszt eredménye, amely pozitív volt. Négyes stásiumú májrákja, és



Az 50. számú elhunyt szintén Hunyad megyei, egy hatvan éves nő az áldozat. Ő a tegnap hunyt el, március 26-án vettek mintát tőle, és ma érkezett meg az eredménye. Szívelégtelenségben és koszorúér-megbetegedésben is szenvedett. (hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!