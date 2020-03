Rendkívüli: karantén alá vonják teljes Suceavát és nyolc községet!

Suceava városát, ahol eddig a legtöbb koronavírusos esetet regisztrálták az országban, teljes karantén alá helyezik - minderről Marcel Vela belügyminiszter számolt be hétfő este.



Mindezt a hatos számú katonai rendelettel léptetik érvénybe. A rendeletben az is áll, hogy Suceava városa mellett nyolc község is teljes karantén alá kerül.



Ebben az időszakban a városból ki, és befele csak a teherforgalom lesz megengedett, lezárják a város repterét is, itt csak az állami vagy a teherszállítás lesz engedélyezett. Leszállhatnak humanitárius ellátást biztosító gépek is.



A Suceava Megyei Tanács és a polgármesteri hivatalok lesznek kötelesek ellátni a lakosság azon részét, aki nem tud kimenni, és élelmet beszerezni.



Az intézkedésre azután került sor, miután hétfőn este 13 új elhunytat regisztráltak a városból, és ezzel 65-re emelkedett az elhalálozások száma Romániában.



A hétfő esti, majdhogynem éjfélkor tartott sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy összesen 2109 megbetegedést tartanak jelenleg számon Romániában, ennek több mint negyede, 593 a moldvai városban történt.



Hírünk frissül!

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!