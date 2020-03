Melyik országhoz hasonló görbét fut be a romániai vírusjárvány?

Valószínűleg sokat hallottatok már arról, hogy a járványügyi intézkedésekben az egyik legfontosabb szempont, hogy az országok a terjedési görbét minél laposabban tartsák. Ez azt jelenti, hogy minél inkább sikerül lassítani a vírus terjedését, annál inkább esélyt kapnak az egészségügyi dolgozók arra, hogy ne a rendszer túlterheltségében kelljen felvegyék a kesztyűt a vírus ellen.



Számos ábra kering az interneten lemodellezett adatokról, talán a legjobbakat a Financial Times-nak dolgozó John Burn-Murdoch készíti. Itt is van egy első például, amelyik azt mutatja, hogy különböző országokban mennyire sikerült megfékezni a terjedést. Látszik, hogy míg Japán és Dél-Korea sikeresen lassította le a járványt, a nyugati országok nagyon hasonló utat járnak be:





A járvány terjedése országonként. Forrás: Financial Times

Az egyes országok járványgörbéi, köztük Románia: részlet a teljes ábrából. Forrás: Financial Times

Az ábra itt nagyobb felbontásban is megnézhető!A másik fontos ábra azt mutatja, hogy mindeközben hogyan alakult az egyes országokban az elhalálozások száma:Látszik rajta, hogy bár Olaszországban van eddig a legtöbb áldozat, Spanyolországban is hasonlóan agresszív a vírus terjeszkedése.Ezen az ábrán már fel van tüntetve Románia is: jól látszik, hogy az ország egyelőre a járvány korai szakaszában van, nem lehet tudni, mennyire meredeken fog emelkedni a mutató, gyakorlatilag attól függ, hogy hatékonyak voltak-e a kormány szigorú intézkedései. Egyelőre a brit és a olasz görbe alatt vagyunk, de látszólag nem sikerült kellően ellaposítani, mint ahogy az alsó referenciagörbe, a hongkongi (HK) esetében történt.Aki naprakész grafikai adatokat akar nézegetni a járvány terjedéséről, annak ajánljuk Burke Twitter-oldalát , vagy lehet követni a Financial Times oldalán is, ahol a teljes ábrák is megnézhetők.