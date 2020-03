Romániában életbe lépett a negyedik forgatókönyv

Romániában a koronavírusos esetek száma meghaladta a kétezret, ezzel életbe lépett a negyedik forgatókönyv.



Raed Arafat belügyi államtitkár, a katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője hétfőn este közölte, hogy a nyilvántartásban levő koronavírusos esetek száma 2109, és ebből 593-at Suceava megyében regisztráltak. A koronavírus okozta COVID-19 betegség eddig 65 ember halálát okozta Romániában.



Emiatt életbe lépett az 5-ös és 6-os számú katonai rendelet. Az 5-ös számú rendelet meghosszabbítja a Románia és Spanyolország, valamint a Románia és Olaszország közötti repülőjáratok felfüggesztésére vonatkozó intézkedést.



A Románia és Spanyolország közötti repülőjáratokat érintő intézkedés újabb 14 napig lesz érvényben kedd 18 órától, az olaszországi járatokra vonatkozó döntés pedig szintén újabb 14 napra szól, 2020. április 6-ától kezdődően.



Az áru- és levélszállítást végző, a humanitárius, illetve a sürgősségi egészségügyi ellátást biztosító repülőgépek nem esnek a rendelet hatálya alá.



A rendelet leszögezi még, hogy a karanténközpontot a hatóságok jóváhagyása nélkül elhagyó személyek újabb 14 napra vesztegzár alá kerülnek, nekik kell állniuk ellátásuk költségeit és büntetőjogi felelősségre vonják őket.



Azokat, akik nem tartják be a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó szabályokat, szintén újabb 14 napra karanténba helyezik, nekik kell állniuk a költségeket, és bírságot kell fizetniük - szögezi még le a rendelet.



A 6-os számú katonai rendelet értelmében karantén alá vonják Suceavát, a megyeközpontot, annak nyolc környékbeli községét, és védelmi övezetet alakítanak ki a megye több más településén. A védelmi övezetet a karantén alatt lévő települések körül alakítják ki.



A karanténban levő területekre be- és kijárhat a gazdasági tevékenységhez, valamint a lakosság ellátásához szükséges árut szállító teherforgalom. Ugyanakkor bejárást biztosítanak a más településen lakó, de valamely karantén alá vont településen dolgozó személyek számára is.



A suceavai nemzetközi repülőtéren csak az állami tulajdonban lévő gépek, a teherszállító, postai, humanitárius, orvosi sürgősségi szolgálatot teljesítő, illetve a műszaki feladatokat ellátó gépek szállhatnak le és fel.



Az érintett településeket tilos más úton megközelíteni az európai, ország-, megyei vagy községi utakon kívül.



Hétfőn este a laboratóriumi eredmények alapján bebizonyosodott, hogy 13 (40 és 80 év közötti) személy, akik pácienseként a napokban elhunytak a suceavai megyei sürgősségi kórház különböző részlegeinek, koronavírussal fertőzött volt.



A páciensek március 22-e és 29-e között haltak meg, de csak március 30-án készültek el a koronavírusra utaló pozitív teszteredmények. (agerpres)



Nyitókép: Impact.ro

