A fertőzöttek száma 293-mal, a gyógyultak száma 19-cel nőtt az elmúlt egy napban

Az elmúlt 24 órában 293 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a hatóságok, így Romániában már összesen 2245-en fertőződtek meg a kórral a járvány kitörése óta. A koronavírus-járvány eddig 69 emberéletet követelt az országban, és 220 személyt nyilvánítottak eddig gyógyultnak (az elmúlt 24 órában újabb 19 személy gyógyult ki a betegségből).





A meggyógyultak közül 81 személy bukaresti, 55 személy Temes megyei, 20 személy Iasi megyei, 16 személy Krassó-Szörény megyei, 11 személy Konstanca megyei, 10 személy Prahova megyei, 7 személy Dolj megyei, 5 személy Brassó megyei, 4 személy Kolozs megyei, 4 személy Galați megyei, továbbá van 2 Bihar megyei gyógyult is, és egy-egy személyt Maros, Neamț, Fehér és Argeș megyékből is gyógyultnak nyilvánítottak - közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Jelenleg 62 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre, közülük 36 személynek súlyos az állapota. Az országban eddig 24.654 koronavírus tesztet végeztek el.



Az elmúlt 24 órában 1.151 személy tárcsázta az 112-es segélyhívószámot, míg 6.393 hívás érkezett az állampolgárok tájékoztatása miatt létrehozott ZÖLD SZÁMRA (0800 800 358).



Románia területén kedden délig 11.576 személy volt intézményes karanténban, további 123.577 személy pedig otthoni elkülönítésben.



A 2-es számú katonai rendelet hatályba lépése óta 1124 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat . Továbbá harminckét, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.



Az illetékes belügyi szervek az elmúlt 24 órában 15 ügyben indítottak eljárást a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt .



A csendőrség és a rendőrség ugyanakkor 990 bírságot rótt ki a jelzett időszakban az otthoni elkülönítés vagy a karantén szabályainak megszegése miatt.



Az elmúlt egy nap alatt ugyanakkor országszerte 8276 olyan személyt tartóztattak fel a rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait.



A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 13.174.104 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.



Ez idáig összesen 94 külföldön élő román állampolgárt diagnosztizáltak koronavírussal, és három új halálesetet jegyeztek, egyet Nagy-Britanniában és kettőt Franciaországban.



A GCS szerint március 31-éig 94 külföldön élő román állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, közülük 56-ot Olaszországban, 14-et Franciaországban, hetet Németországban, hatot Spanyolországban, kettőt Namíbiában, kettőt Indonéziában, kettőt Nagy-Britanniában, egy-egy személyt pedig Tunéziában, Írországban, Luxemburgban, Belgiumban és az Amerikai Egyesült Államokban regisztráltak.



A külföldön élő, koronavírussal diagnosztizált román állampolgárok közül 19-en haltak meg: 9 Olaszországban, 6 Franciaországban, 2 Nagy-Britanniában, egy Németországban és egy Spanyolországban.



Nyitókép: Romania Insider

