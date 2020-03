Zavartalanul átmehetnek a határon az ingázók? Csak az biztos, hogy senki nem tud semmi biztosat

Szíjjártó Péter magyar külügyminiszter korábban a Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel történő egyeztetését követően bejelentette, hogy ismét megnyílik a ingázás lehetősége a román-magyar határnál élők számára néhány kishatárátkelőnél.



A miniszter akkor arról számolt be, hogy azok a személyek élhetnek a lehetőséggel, akik a határ egyik oldalán 30 kilométeres körzetben élnek és a határ másik oldalán, 30 kilométeres körzetben dolgoznak. A Máramaros megyei határőrség később közleményben tudatta, hogy az ingázók számára a megnyitják a Csanálos-Vállaj határátkelőhelyet is. Elvben március 27-től, péntektől nyíltak meg ismét ezek a határátkelőhelyek az ingázók számára. A határőrség honlapján lehet követni, hogy hol engedélyezett az átlépés az ingázóknak, viszont ezek szerint az Érmihályfalva-Nyírábrány átkelő például teljesen le van zárva.



A Krónika beszámolója szerint a pénteki reggeli órában fennakadások voltak a határátkelőhelyeknél, mert a magyar tisztifőorvos csütörtökön későn este egy olyan határozatot adott ki, amelynek egyik pontja arra kötelezi a külföldről Magyarország területére belépő magyar állampolgárokat, hogy belépéskor vessék alá magukat egészségügyi vizsgálatnak, melynek eredményétől függően különböző típusú karanténba kerülnek - akkor úgy tűnt ez alól az ingázók sem jelentenek kivételt.



A péntek déli órákra a magyarországi hatóságok már pontosították a rendelkezést, hogy az nem vonatkozik a határon át ingázókra, és a két ország külügyminisztere közötti megállapodás marad érvényben.



A lap megpróbált érdeklődni Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumánál a helyzet tisztázása végett, viszont vasárnap délutánig csak azt a választ kapták, hogy kérdéseiket továbbították a magyar kormány koronavírussal kapcsolatos tájékoztatásért felelős illetékeseihez.



A romániai Szabad Európa Rádióhoz is számos panasz érkezett azok részéről, akik naponta ingázta eddig a román-magyar határon, ezért a rádió megkereste Pataki Csabát, a Szatmár Megyei Tanács elnökét, aki csak annyit tudott megerősíteni a rádiónak, hogy a helyzet „még mindig kaotikus”, mivel „nem tudják pontosan, hogyan működik a rendszer”.



A megyei tanács elnöke vasárnap arról számolt be a rádiónak, hogy a határtól 30 kilométere élőket, akik a határ túloldalán dolgoznak, azokat ugyan átengedik, de vagy a román, vagy a magyar hatóságok rendelnek el számukra 14 napos elkülönítést.



Az elnök szerint a helyzet azért ennyire bonyolult, mert a Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság (DSP) nem kapott semmiféle utasítást arra vonatkozóan, hogy miként kezeljék az ingázók helyzetét. Pataki szerint jelen esetben az érvényben lévő protokollt a határőrség és a DSP is másképpen értelmezi.



Pásztor Sándor, a Bihar Megyei tanács elnöke szerint a megyében is naponta változott a helyzet az elmúlt héten, ugyanakkor a megyei tanács elnöke azt el elmondta, hogy a Bihar Megyei Közegészségügyi Hatóságnak nincs elég embere ahhoz, hogy teljesíteni tudja azokat a protokoll előírásokat a nagyszalontai és székelyhídi határátkelőhelyeknél, amelyek az ingázók zavartalan átkeléséhez szükségesek.



