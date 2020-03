Távolsági vizsgálatokat végezhetnek, és recepteket is kiállíthatnak online az orvosok a szükségállapot ideje alatt

Hétfői ülésén döntött a kormány arról, hogy a szakorvosok és családorvosok telefonon vagy az interneten keresztül is megvizsgálhatják a betegeket a szükségállapot ideje alatt.



Az orvosoknak továbbá jogukban áll online is kiállíthatnak vényeket (recepteket), majd ezeket e-mailen eljuttatni a betegekhez.



A háziorvosok továbbra is felírhatnak vényt a krónikus betegségben szenvedő (stabil gyógyszeres kezelés alatt álló) betegeknek, anélkül, hogy ehhez szakorvosi újraértékelésre lenne szükség. Az orvosi beutalók (bilet de trimitere) érvényességi határidejét 90 nappal meghosszabbítják.



A koronavírus-fertőzés tüneteket mutató betegek egészségügyi ellátásban részesülnek, beleértve a távolsági vizsgálatokat is. A koronavírusos fertőzésben és annak szövődményeitől szenvedő betegek kezeléséhez szükséges egészségügyi és gyógyszerellátást a szükségállapot idején mindenki megkapja, aki Romániában tartózkodik. Ennek költségeit az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Alap költségvetéséből finanszírozzák.



Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a szükségállapot ideje alatt nem kötelező az egészségügyi kártyák használata. (közlemény/hírszerk.)



Nyitókép: freepik.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!