A koronavírus kicsit megkavarta a nagy pártok népszerűségi mutatóit

Tovább csökkent a Klaus Johannis államfőhöz közel álló, kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) népszerűsége Romániában, de a tavaly ősz óta ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) megítélése is visszaesett az utóbbi hónapban, amikor a közbeszédben minden politikai témát felülírt a koronavírus-válság.



A választók bizalma mind a jobboldalon, mind a baloldalon az alternatív erők felé fordult - derült ki az IMAS közvélemény-kutató intézet kedden ismertetett friss felméréséből.



Az őszi kormányváltás és Klaus Johannis államfő novemberi újraválasztása után látványosan megerősödött PNL a március elején mért 41 százalékról 36,7 százalékra esett vissza.



A magát szintén jobbközép alakulatként meghatározó, korrupcióellenes szólamokat hangoztató Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) viszont 2,5 százalékot javított, és most a 12,5 százalékára számíthat. Az USR-vel választási szövetségben lévő, Dacian Cioloș volt miniszterelnök által vezetett centrista-liberális Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) is 3 százalékpontot javított, és a voksok 6,5 százalékára számíthat, ha most rendeznék a parlamenti választásokat.



A baloldalon megtorpant a legutóbbi választásokon győztes, de immár ellenzékben politizáló PSD kilábalása a gödörből: a legutóbbi méréshez képest két százalékpontot rontva most a voksok 24 százalékára számíthat. Visszatért viszont a választási küszöb alól Victor Ponta baloldali Pro Romania pártja, amelyet most 5,8 százalékon mértek.



Az RMDSZ-re most a megkérdezettek 4,5 százaléka adná voksát. A regionális pártok képviselethez jutását azonban egy alternatív küszöb is segíti: azok a politikai alakulatok, amelyek legalább négy megyében megszerzik a voksok legalább 20 százalékát, akkor is részt vesznek a mandátumok szavazatarányos elosztásában, ha országosan nem érték el az 5 százalékot.



A felmérés azért is érdekes, mert Romániában idén választási év van: nyáron önkormányzati, év végén pedig parlamenti választásokat kellene rendezni.



A koronavírus-válság miatt most már bizonyos, hogy nemcsak a parlamenti választásokat nem lehet előre hozni, de a júniusban esedékes önkormányzati voksolást is el kell halasztani. (mti)

