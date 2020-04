Újabb két koronavírus-fertőzött halt meg Romániában; ezzel 82-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Egy 70 éves, Szeben megyei, és egy 70 éves, Maros megyei férfiről van szó.



A Szeben megyei férfit március 26-án utalták be a nagyszebeni sürgősségi kórházba. Hétfőn halt meg, kedden erősítették meg, hogy az új koronavírussal volt fertőzött. Krónikus veseelégtelensége volt, dialízisre járt, és szív- és érrendszeri betegségekben szenvedett.



Felesége kontaktszemélye volt, aki korábban hunyt el. Három héttel ezelőtt együtt jártak Törökországban kezelésre.



Meghalt az a Maros megyei férfi is, akit kedden szállítottak mentővel, előbb a marosvásárhelyi sürgősségi, majd - miután állapota rohamosan romlott -, a fertőző kórházba. A férfi kedden meghalt. Kedden lett kész a laboreredménye is, amely koronavírus-fertőzést mutatott ki.



Abban a negyedben, amelyben lakott, egy másik fertőzést is igazoltak, ezért epidemiológiai vizsgálatot rendeltek el. (agerpres)



