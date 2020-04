Hamarosan letesztelik a sepsiszentgyörgyi kórház fertőzésveszélynek kitett alkalmazottait

Videokonferencián adott tájékoztatást a járványügyi helyzet legújabb Kovászna megyei fejleményeiről Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház menedzsere és Rosu Mátyás orvosigazgató szerda délelőtt.



A konferencián beszámoltak a Dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórházban zajló folyamatokról is.



Elmondásuk szerint a kórház a Pro-Vitam magánklinikával kötött szerződést 1000 koronavírus-teszt elvégzésére. A kórházban elsősorban az egészségügyi személyzetet a sürgősségi osztályon, a radiológián és az imaginisztikai és a fertőző osztályon a fertőzésnek leginkább kitett dolgozókat szeretnék letesztelni.



A nőgyógyászati esetek miatt rendkívül leterhelt kézdivásárhelyi, illetve a baróti kórháznak is támogató programot dolgoztak ki - számolt be a hírről Tamás Sándor, aki közölte, hogy a megyében dolgozó 103 családorvost is segítik fertőtlenítő- és védőeszközökkel, ha az önkormányzatok kérik azt.



Rosu Mátyás közölte, hogy jelenleg 14 bizonyított koronavírusost és 5 gyanús esetet látnak el a sepsiszentgyörgyi kórházban, elmondása szerint a sürgősségen elég sok fertőzésgyanús beteg kezdett jelentkezni.



A kórház intenzív osztályának karanténját kedd estétől feloldották, az ott dolgozó 38 személyből 28 visszatérhetett a munkába, mivel teszteredményeik negatívak lettek, közölte András-Nagy Róbert. A kórházmenedzser beszámolt arról is, hogy két és félszeresére növelik a kórház oxigénellátottságát, üzembe helyeztek egy komputer-tomográfot is, jövő héten pedig a másikat is elindítják.



A járvány miatt eddig egy orvos, egy asszisztens és egy ápoló adta be a felmondását. Az orvos esetében közös megegyezésről van szó, mivel a kora miatt rendkívüli módon ki van téve a fertőzésnek, ő a továbbiakban a háttérből segíti majd a kórház munkáját. (Székely Hírmondó/hírszerk.)



