László Attila: az államfő január 21-e óta tudja, hogy mi várható, az lenne a legokosabb, ha most hallgatna

Klaus Johannis államfőt teszi felelőssé László Attila az egészségügyi dolgozók tömeges lemondásáért. Az RMDSZ-es szenátor a Marosvásárhelyi Rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy az államelnöknek már január óta tudomása volt arról, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek az egészségügyben dolgozók, mégsem tett semmit. A szenátor ugyanakkor bírálta azokat az orvosokat is, aki most felmondva otthagyják betegeiket.



„Az elmúlt időszakban egyrészt az intézményvezetők, másrészt az egészségügyi minisztérium elmulasztotta őket ( az egészségügyi dolgozókat szerk. megj) megfelelő védőfelszereléssel felszerelni, másrészt elmulasztották azt, hogy biztosítsák az egészségügyi személyzetnek - akik az első vonalban kerülnek kapcsolatba az esetleges fertőzött betegekkel - az állandó tesztelés lehetőségét. Éppen emiatt nem szeretnék általánosítani, de azt hiszem, hogy itt egyenként meg kell nézni, hogy mi a helyzet az adott intézményben, meg kell hozni a szükséges intézkedéseket, hogy azok, akik esetleg fertőzöttekké váltak, azok vonuljanak haza abban az esetben, ha tünetmentesek, monitorizálják a saját egészségügyi állapotukat, illetve megkapják a szükséges kezelést abban az esetben, ha komoly tüneteket mutatnak fel”- nyilatkozta a szenátor.



László Attila ugyanakkor kifejtette, hogy nem tudja elfogadni azt a megközelítést sem, amit egyes orvosok tettek az országban, hogy otthagyták a betegeket a kórházban, fogták magukat és elmentek.



„Orvosként mondom, ezt nem tudom elfogadni, mert nem lehet senki sem annyira felelőtlen, hogy csak a saját érdekét vegye figyelembe akkor, amikor ezt a szakmát választotta”- mondta a szenátor.



A szenátor arra is reagált, hogy Klaus Johannis államfő ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy hamarosan érkezni fognak újabb védőfelszerelések és megkezdődik az egészségügyi dolgozók kiképzése is.



„Elnézést kérek, de nem érdekel, hogy mit mond az államfő. Ilyen esetben szerintem mindenki maradjon meg a saját szakmájánál és azzal foglalkozzon. Már rég meg kellett volna ezt tenni (az egészségügyben dolgozók kiképzését, felkészítését - szerk. megj.), és a felelősség elsősorban őt terheli, az államelnököt, aki január 21-e óta tud arról, hogy mi várható és milyen jelenségek fognak nálunk bekövetkezni, és ennek ellenére nem tett semmit. Úgyhogy ebben a pillanatban, azt hiszem, hogy az államelnök részéről az lenne a legokosabb, ha hallgatna”- mondta a szenátor.



László Attila elmondta, hogy még nem tud arról, hogy 90 napra emelték volna a felmondási határidőt az orvosoknál és asszisztenseknél, ugyanakkor azt is megerősítette, hogy sürgősségi körülmények között katonai rendelettel meg lehet tiltani az egészségügyben dolgozók lemondását.



„Akármilyen érzéketlennek tűnhet ez a kijelentés - véleményem szerint - néhány héten belül abba a helyzetbe kerülünk, hogy gyakorlatilag megszűnnek országos szinten a különböző szakok, és egyszerűen mindenki arra kell koncentráljon, hogy szakterületétől függetlenül besegítsen az esetleges súlyos esetek kezelésébe. Ugyanezt láthatjuk Lombardiába és ugyanezt szeretnénk elkerülni itt, de azt, hogy sikerül-e elkerülni egy ilyen helyzetet, ebben a pillanatban nem tudnám megmondani, de nem zárhatjuk ki teljesen”- nyilatkozta László Attila.



Az RMDSZ-es szenátor annak kapcsán, hogy van-e honnan helyettesíteni a lemondott egészségügyi személyzetet, elmondta, hogy tartalékok vannak, az elmúlt napokban bejelentett intézkedések pedig gyakorlatilag előre vetítették ezt a helyzetet.



„Tartalékba kerültek azok a kollégák, akik nem sürgősségi eseteket láttak el, rendelő intézetekben dolgoztak, épp azért, hogyha szükség van a munkájukra, akkor legyen kihez fordulni”- mondta. (Marosvásárhelyi Rádió/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!