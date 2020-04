Különböző óvintézkedéseket hoztak Gyaluban a koronavírus-járvány kordában tartására

A gyalui önkormányzat különböző óvintézkedéseket tesz, annak érdekében, hogy a község lakosai minél kisebb mértékben legyenek kitéve a fertőzésnek. A katonai rendeletek betartása mellett saját kezdeményezésekkel is segítik a járvány kordában tartását.



Okos Károly, Gyalu község RMDSZ-es alpolgármester elmondta, a helyi és megyei rendőrség mellett, az önkormányzat is fokozottan figyeli és igyekszik betarttatni az intézkedéseket.



„A tegnapi nap folyamán a tömbházakba már beszereltük a fertőtlenítő adagolókat, amelyeket a lakosok használhatnak, valamint a mai nap folyamán minden lépcsőházat fertőtleníteni fogunk” – mondta el az alpolgármester. Hozzátette, bár két hete már fertőtlenítették a falut, de mivel ez többnyire csak a levegő fertőtlenítését biztosította, így remélhetőleg hétvégén sikerül a járdák, utak és minden közterület alapos fertőtlenítése, amelyet rendszeresen megismételnek majd. A falu területén található Gyalui Motelt karantén központtá alakították át, mely működtetését jelenleg a helyi önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozzák.



„Mi nagyon komolyan vesszük az országos rendeletek gyakorlatba ültetését, így a temetések és a virrasztók esetében is odafigyelünk arra, hogy maximum nyolc személy vegyen részt. A virrasztókra vonatkozóan betiltottunk minden otthoni szertartást, ami eddig megengedett volt és kizárólag a kápolnánál, ott is a szabadban végezhető mindenféle temetkezési szertartás” – emelte ki az alpolgármester.



Azért, hogy az emberek minél kevesebb alkalommal járjanak ki lakásukból, az önkormányzat két helyi céggel is felvette a kapcsolatot, akik házhoz szállítják a szükséges élelmiszereket. Az egyik cég tartós élelmiszerek szállítását, a másik főtt étel kihordását vállalta. Ugyanakkor egy helyi egyesület 40 csomagot ajánlott fel, rászoruló családoknak és 65 év felettieknek, amely négy és fél kiló húst, valamint több mint öt kilogrammnyi tartós élelmiszert tartalmaz.



„Az emberek egészségének megőrzése és biztonsága a legfontosabb ebben az időszakban a helyi önkormányzatnak. Sok előírást hoztunk, hisz a községben sok a külföldről hazaérkező és e miatt jobban ki vagyunk téve a fertőzésnek. A szociális osztály segít az időseknek a bevásárlásban, így arra kérünk mindenkit, aki ilyen fajta segítségre szorul jelezze a polgármesteri hivatal felé” – nyilatkozta Okos Károly. Kiemelte az önkormányzat óvintézkedései csak akkor lesznek hatásosak, ha a község lakosai is segítenek nekik ebben. „Meg kell értenünk, hogy a hozott rendeletek betartása nélkül sajnos hiábavaló a fertőtlenítés, vagy bármilyen fajta megelőzés. Arra kérem Gyalu lakosait, hogy amennyiben tehetik maradjanak otthon és minél kevesebb időt töltsenek az utcán” – összegzett az alpolgármester. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!