A román-magyar határ szervezett gyalogos átkelésének gyanúja miatt vizsgálódnak

A hatóságok vizsgálatot indítottak a román-magyar határnál azt követően, hogy megnőtt azon személyek száma, akik gyalogosan lépik át a román-magyar határt - jelentette be szerdán Marcel Vela belügyminiszter.



A tárcavezető szerint az elmúlt órákban jelenséggé terebélyesedett a román-magyar határ gyalogos átlépése, ami önmagában nem számít törvénytelenségnek, de ha szervezett módon történik, akkor a román hatóságok fellépnek ellene. A miniszter szerint ez korábban is előfordult, de csak elvétve, most egyre többen érkeznek autókkal a határig, ahol gyalogosan kelnek át, majd más járművekkel folytatják útjukat.



A miniszter közölte, hogy a hatóságok keresik annak a módját, hogy autókat küldjenek azok elé, akik gyalog kelnek át a határon, és hatósági járművekben fogják őket továbbszállítani hazáig.



Emlékeztetett, hogy a gépkocsiforgalom esetében a hatóságok alapos ellenőrzést folytatnak, a gyalogos átlépéskor viszont ez nem történik meg.



"Azt akarjuk, hogy a rendszerben ne keletkezzen rés, ezt meg fogjuk előzni" - mondta a belügyminiszter. Kijelentette, hogy a gyalogosan Romániába belépőket járművekbe ültetik, és úti céljukig fogják kísérni, hiszen ugyanígy járnak el azokkal is, akik saját gépkocsijukkal érkeznek a koronavírus-járvány sújtotta országokból.



Románia március 23-án lezárta a határait a külföldi állampolgárok előtt a koronavírus-járvány miatt, a Nyugat-Európából hazatérő románok csak szigorú hatósági ellenőrzés után léphetik át a határt.



Arról, hogy mi a helyzet az ingázók határátlépésével, itt írtunk bővebben. (mti)

