Frissítve: A 16-18 évesek maguk tölthetik ki és írhatják alá felelősségnyilatkozatukat

A 16 és 18 év közötti kiskorúak maguk tölthetik ki és írhatják alá felelősségnyilatkozatukat - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), azzal a feltétellel, hogy betartsák az egyéni közlekedésre vonatkozó előírásokat, és ne vegyenek részt csoportos sporttevékenységeken.



A GCS néhány pontosítást tett közzé az eddig kiadott katonai rendeletekkel kapcsolatban.



A 16 évnél idősebb fiataloknak, ha kilépnek az utcára, maguknál kell hordaniuk személyi igazolványukat.



A 16 évnél fiatalabb gyerekek szülői vagy gyámfelügyelettel, vagy ezek belegyezésével közlekedhetnek, de azt ajánlják, hogy ezen kijárások számát minimalizálják.







Idősgondozás



Idős hozzátartozó gondozása céljával el lehet utazni akár más településre is, erre vonatkozó korlátozás nincs.



A gépkocsival történő közlekedés szabályai



A GCS közleménye szerint 'indokolt esetben', ha például nem működik a közszállítás, esetleg több autóbuszt, metrót kell váltani, vagy bármi más okból a fertőződés esélye nagyobb, akkor - kitöltött felelősségnyilatkozattal - a férj/feleség elviheti gépkocsival munkába a feleségét/férjét.



A 65 éven felüliek számára azt ajánlják, hogy kerüljék, hogy ezt a 11-13 órás perióduson kívül tegyék meg. Ugyancsak azt ajánlják, hogy ha gondozás vagy felügyelet céljából költöztetnek egyik helyről a másikra 65 évnél idősebb személyt, akkor ezt lehetőleg 11 és 13 óra között tegyék meg.



Felmerült az is, hogy szállítható-e egy járműben háromnál több személy. A GCS megjegyzi, hogy a három személynél nagyobb csoportokat a gyalogos közlekedésben tiltották meg, ez nem vonatkozik a közszállításra, de itt is fizikai távolságtartásra szólítják fel az utasokat.



Repülővel érkező rokonok szállítása



A 'piros zónákból' repülővel érkezőket nem vihetik haza a reptérről gépkocsival a hozzátartozók, rokonok, vagy barátok, mert ezeknek hatósági karanténba kell vonulniuk.



Akik a 'sárga zónából' jönnek, azoknak lakhelyi elkülönítésbe kell vonulniuk, ami azt jelenti, hogyha egy családtagja jön utána a reptérre és hazaviszi gépkocsival, akkor őneki is elkülönítésbe kell vonulnia.



A munkaügyben megtett utazásoknak nincs idő- és távolságkorlátjuk



A GCS az újságírók, operatőrök és fotósok példáját hozza fel, akiknek esetleg több nap alatt, több településre kell elmenniük, hogy munkájukat végezzék. Mindez megtehető szolgálati igazolvánnyal és a munkáltató által kiállított felelősségnyilatkozattal - magyarázza a GCS.



Szakmai ügyekben, előre kitöltött felelősségnyilatkozattal közlekedhetnek az egyéni vállalkozások tulajdonosai, a családi vállalkozások tagjai, a szabadfoglalkozású szakemberek és a mezőgazdasági tevékenységet folytató személyek is - emlékeztet a GCS.



Állatsétáltatás és sporttevékenység



A házi állatok sétáltatása a rendelet szerint kizárólag a lakóhely környékén kell megtörténjen, a háztartás vagy a tömbház körül, és nem lehetséges ezzel a céllal parkokba, játszóterekre vagy sportpályákra menni. Ugyanez vonatkozik a sportolásra is, csak a lakás közelében van erre lehetőség - és ugyanakkor tilos a közösségi sportolás.



A vásárláskor megtehető távolság



A tisztázó közlemény szerint a katonai határozatban nincs tisztázva, hogy milyen messzire mehetünk vásárolni, viszont javasolják, hogy a lehető legközelebbi üzletekben, boltokban vásároljanak a polgárok, ahol megtalálják a szükséges terméket.



Ugyanakkor más városnegyedbe bevásárlási okkal csak abban a kivételes helyzetben lehet menni, ha a saját negyedükben nem található egyetlen olyan kereskedelmi egység sem, amely forgalmaz olyan javakat, amelyek alapvető szükségleteket elégítenek ki.





