Már Sepsiszentgyörgyön is van halálos áldozata a járványnak

Újabb hat koronavírus-fertőzött halt meg Romániában; ezzel 92-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma - közölte szerda késő este a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Egy 77 éves Beszterce-Naszód megyei férfiről, egy 82 éves Suceava megyei férfiről, egy 66 éves bukaresti nőről, egy 77 éves Kovászna megyei nőről, egy 70 éves bukaresti férfiről és egy 78 éves bukaresti nőről van szó.



A Kovászna megyei 77 éves nőt március 18-án utalták be a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba, március 26-án vettek tőle mintát, március 28-án igazolták fertőzöttségét az új koronavírussal. A beteg március 30-án halt meg. Egyebek mellett nyaki gerincproblémái voltak és tetraplegiában (végtagbénulásban) szenvedett.



A 77 éves Beszterce-Naszód megyei férfit március 22-étől több szív-, érrendszeri és tüdőbetegséggel kezelték a besztercei kórházban, március 24-én vettek mintát tőle, 30-án kiengedték a kórházból, 31-én otthon meghalt. A pozitív teszteredménye 31-én érkezett meg a kolozsvári laborból.



A 82 éves Suceava megyei férfi botoşani-i illetőségű, március 14-én utalták be a suceavai kórház belgyógyászati osztályára, 25-én vettek tőle mintát, március 31-én igazolták a Covid-19 vírusával való fertőzést. A páciens, aki szívproblémákkal küzdött, kedden hunyt el a suceavai kórházban.



A szív- és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban és skizofréniában szenvedő 66 éves bukaresti nőt március 24-én utalták be a Bagdasar-Arseni kórházba, ahonnan átszállították a Victor Babeş járványkórházba. 25-én vettek mintát, 28-én jött meg a pozitív eredmény, 29-én elhunyt.



A 70 éves bukaresti férfit március 29-én dialízisre szállították be a bukaresti egyetemi klinikára, mintát vettek tőle, 30-án derült ki, hogy ez pozitív. Átszállították a Victor Babeş járványkórházba, de a mentőben meghalt.



A 78 éves bukaresti nőt március 18-án csípőtáji töréssel vitték be a bukaresti egyetemi klinikára, 29-én igazolták a fertőzöttségét, átszállították a Colentina kórházba, ahol 31-én elhunyt. Szívbetegségben és diabéteszben szenvedett. (agerpres)

