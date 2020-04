A kormány kemény választ adhat a koronavírus-járvány alatt felmondó orvosoknak

A kormány két lehetőséget fontolgat arra válaszul, hogy egyre több orvos mond fel a koronavírus-járvány idején az ország különböző városaiban: vagy 90 napra meghosszabbítja a felmondási határidőt, vagy bevonják azoktól a praktizálási jogát Románia területén, akik így tesznek. Minderről maga Ludovic Orban miniszterelnök beszélt.



"Konzultálnunk kell még az egészségügyi minisztériummal a döntést illetően. Én személyesen nem a szélsőségesebb megoldás mellett tenném le a voksom, azaz nem vonnám be a praktizálási engedélyüket, hanem hagynám, hogy gondolkozzanak még a dolgon, azaz meghosszabbítanám a felmondási időt, hiszen a szükségállapot idején erre lehetőség van" - mondta Orban.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon sokan javasolják azt, hogy vonják vissza a munkahelyüket elhagyó orvosok engedélyét mind a politikai, mind a civil szférából, de neki még nincs kikristályosodva a véleménye erről.



Naponta több hír is megjelenik arról, hogy kórházak személyzetének tagjai csoportosan mondanak fel, amikor kiderül, hogy koronavírussal fertőzött betegeket kell majd kezelniük. Legutóbb a Brăila Megyei Kórház sürgősségi és intenzív terápiás osztályának három orvosa döntött így. De így tettek például Szászvárosban, Aradon és Mioveniben is. (hírszerk.)

