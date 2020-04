Az ablakon szökött meg egy kolozsvári kórházból egy koronavírus-gyanús férfi

A kórház ablakán szökött ki és ismeretlen helyre távozott a kolozsvári Leon Daniello pulmonológiai klinika egyik, koronavírusra utaló tünetekkel beutalt betege.



A férfi ellen korábban már született büntetőjogi ítélet, aminek következtében nem volt joga Kolozváron tartózkodni. Az ügyészség most betegségek leküzdésének meghiúsítása (Btk. 352. cikk) és a büntetőjogi szankciók végrehajtásának megtagadása (Btk. 288. cikk) miatt indított ellene in rem eljárást.



Az ügyészség leszögezi, hogy a férfi, aki tünetei alapján nagy valószínűséggel SARS-CoV-2 vírussal (koronavírus) fertőzött, március 31-e este és április elseje délelőtt között az orvosi személyzet engedélye nélkül elhagyta a kórházat. A nyomozó hatóságok azt is hozzáteszik, hogy a férfi az ablakon keresztül szökött meg, és ismeretlen helyre távozott.(agerpres)

