Csütörtökön 278 új fertőzöttet jelentettek be Romániában

A Stratégiai Kommunikációs Csoport(GCS) 278 új esetet jelentett be csütörtökön, így Romániában a koronavírus-járvány kitörése óta összesen 2738-an fertőződtek meg a kórral, és 94-en haltak bele a fertőzésbe. Független újságírók tették térképre, hogy melyik megyében hány koronavírusos eset van. IDE kattintva láthatod a megyei lebontást.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport csütörtöki közleménye szerint eddig 267 személy gyógyult ki a fertőzésből, őket hazaengedték a kórházból. A meggyógyult személyek közül 91-en Bukarestiek. 58-an Temes megyeiek, 28-an Iași megyeiek, 23-an Krassó-Szörény megyeiek, 20-an Prahova megyeiek, 13-an Konstanca megyeiek. 8-an Dolj megyeiek, 8-an Kolozs megyeiek, 5-en Brassó megyeiek, 5-en Galați megyeiek, 2-en Bihar megyeiek, 2-en Argeș megyeiek, továbbá van egy-egy gyógyult személy Brăila, Maros, Neamț és egy Fehér megyékből is.



Románia területén csütörtökön délig 15.407 személy volt intézményes karanténban, 114.699 személy pedig otthoni elkülönítésben. Az országban eddig összesen 28.483 koronavírus-tesztet végeztek el.



A 2-es számú katonai rendelet hatályba lépése óta 1290 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat.



Továbbá ötven, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.



Eddig összesen 271 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.



Az elmúlt 24 órában 555 bírságot rótt ki a csendőrség és a rendőrség az otthoni elkülönítés vagy a karantén szabályainak megszegése miatt.



Az elmúlt egy nap alatt ugyanakkor országszerte 7385 olyan személyt tartóztattak fel, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 10.585.135 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.



Az elmúlt 24 órában 847 hívás érkezett a 112-es segélyhívóra és 3.930 alkalommal tárcsázták az állampolgárok tájékoztatására létrehozott ZÖLD SZÁMOT (0800 800 358).



A GCS tájékoztatása szerint Spanyolországban meghalt egy koronavírussal fertőződött román állampolgár, és ezzel 25-re nőtt a külföldön élők körében jegyzett halálesetek száma .



A diplomáciai képviseletek és a konzuli hivatalok által szolgáltatott adatok alapján ez idáig 217 külföldön élő román állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, közülük 126-an Spanyolországban, 57-en Olaszországban, 14-en Franciaországban, heten Németországban, négyen Nagy-Britanniában, ketten Namíbiában, ketten Indonéziában fertőződtek meg, egy-egy személy pedig Tunéziában, Írországban, Luxemburgban, Belgiumban és az Amerikai Egyesült Államokban betegedett meg.



A koronavírus-járvány kitörése óta 25 román állampolgár vesztette életét külföldön: kilencen Olaszországban, hatan Franciaországban, négyen Nagy-Britanniában, öten Spanyolországban, egy személy pedig Németországban halt meg.



