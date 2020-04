A felekezetüknek megfelelően kapnak szabadnapot húsvétkor és pünkösdkor a tanügyi alkalmazottak

Kihirdette Klaus Johannis államfő a törvényt, amelynek értelmében a tanügyi alkalmazottak felekezetüknek megfelelően kaphatnak szabadnapot nagypénteken, valamint húsvét, illetve pünkösd első- és másodnapján.



A munkatörvénykönyvet kiegészítő jogszabályt tíz, különböző frakcióhoz (RMDSZ, PSD, USR, Pro Európa és kisebbségek) tartozó törvényhozó nyújtotta be a parlamentbe.



A jogszabály azt is előírja, hogy amennyiben az alkalmazott mindkét keresztény ünnep alkalmából részesül szabadnapokban, az egyik rend szabadnapot be kell pótolnia. (agerpres)



Nyitókép: InquamPhotos/Octav Ganea

