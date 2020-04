Az autónkat is elkobozhatják, ha nem tartjuk be a kijárási tilalmat? Apjok Norbert szerint nem

Mától drasztikusan megemelték a kiszabható büntetést abban az esetben, ha valaki nem tartja be a részleges kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat. Mint arról már írtunk, a korábbi 100 és 5000 lej közötti összegek helyett 2.000 és 20.000 lej közötti bírságot kockáztat az, aki vét a szabályok ellen.



Apjok Norbert máramarosi képviselő a Transindex érdeklődésére elmondta, a szigorítás hátterében az állhat, hogy nem bizonyultak hatásosnak a pár száz lejes büntetések. A képviselőház rendészeti bizottságának tagját a mától érvényes új szabályokról kérdeztük, olvasóink érdeklődése nyomán.



A sajtóban megjelentek szerint a büntetés összegének megemelése mellett ezentúl lehetőség van bizonyos javak elkobzására is, amennyiben ezek hozzásegítették az elkövetőt a szabálysértéshez, illetve bizonyos tevékenységek hatóságilag felfüggeszthetők.



A képviselő úgy vélte, utóbbiak nem vonatkoznak az egyszerű polgárokra, tehát nem kell attól tartanunk, hogy ha nincs rendben a nyilatkozatunk, a büntetés mellett az autónkat is elveszik, ha épp kocsival indultunk útnak.



Apjok szerint ez inkább arra vonatkozik, hogy a rendkívüli állapot alatt bizonyos szegmensben lévő magánvállalatok nem állhatnak le, elsősorban a közellátásban tevékenykedő (víz, gáz, áram, élelmiszer, gyógyszer stb.) és a védelmet szolgáló cégek. Amennyiben mégis leállnak és szükség van az általuk addig kínált szolgáltatásra vagy termékre, úgy elkobozható tőlük, és átadható olyan szervnek, mely hasznosítani tudja ezeket.



Egyesek arra panaszkodtak, hogy a rendőrök büntetést helyeztek kilátásba annak ellenére, hogy volt nyilatkozatuk, arra hivatkozva, hogy ez nincs helyesen kiállítva. Ezzel kapcsolatban Apjok Norbert elmondta: amennyiben az állampolgár úgy ítéli meg, hogy rendőri visszaélés áldozata lett, és nem jogosan büntették meg, a törvényszékhez fordulhat. Ezekben az ügyekben lakóhely szerinti bíróság illetékes. (hírszerk.)

