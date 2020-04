Egy hét után fel is mondott a Suceava Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége

Felmondott szerda este a Suceava Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere és orvosigazgatója is.



Romániában eddig ebben a kórházban fertőződtek meg a legtöbben az új koronavírussal. A fertőzöttek száma eléri a 200-at is, de az talán még aggasztóbb, hogy 45 orvos, továbbá több asszisztens, ápoló, gondozó és a kisegítő személyzet számos tagja is megfertőződött.



A kórház menedzserét és orvosigazgatóját alig egy hete nevezték ki, most helyükre egy háromtagú katonaorvos csapat érkezik.



A kórház egyébként tavaly állami kitüntetésben is részesült tevékenysége elismeréseként, az államfő szerdán ezt visszavonta tőlük a járványkezelésben jelentkező súlyos hiányosságokra hivatkozva. (Radio România Actualitați/hírszerk.)

