„Fordított karantént” akar Hargita megyében Mezei János

Hargita megye határainak ideiglenes lezárását kéri Ion Marcel Vela belügyminisztertől Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke.



A miniszterhez írt nyílt levelében az MPP elnöke úgy vélekedik, a korábban a Suceava megyei karantént elrendelő intézkedéshez hasonlóan katonai rendelet révén ellenőrző pontokat kell telepíteni, a régiót le kell zárni, a más megyében élők átjárását pedig meg kell akadályozni. Igaz ugyan, hogy Suceava a ottani 701 esettel a leginkább fertőzött megyének számít, és ezért volt szükség a lezárására, Hargita pedig a tegnapi napig azzal büszkélkedhetett, hogy az egyetlen olyan megye volt az országban, ahol még nem volt koronavírusos eset. Vagyis a politikus által elképzelt "fordított" karantén lényege éppen az lenne, hogy ne hurcolják be a fertőzést.



Az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke egyébként azt is kiemeli, a megye nincs felkészülve egy Olaszországhoz hasonló katasztrófahelyzetre, ezért megtévesztő lehet a jelenlegi kedvező állapot: „Európában azok a régiók tudtak sikeresen védekezni, akik a megelőzésre mozgósítottak!” Hargita megye lezárása azért is sürgető, mert a közelgő húsvéti ünnepek miatt dolgozó tömegek átutazása várható” - írja.



A Magyar Polgári Párt elnöke arra is felhívja a belügyminiszter figyelmét, hogy amennyiben szükséges, a megye ellátását a katasztrófavédelmi szerveknek továbbra is biztosítaniuk kell. A sajtónak is eljuttatott kérés indoklásai között az is szerepel, hogy Hargita megye országos tekintetben kis terület, a tranzitforgalom elterelése könnyen megoldható feladat lenne.



Mi is beszámoltunk róla, hogy már Hargita megyében is azonosítottak egy koronavírussal fertőzött személyt. Ezt később a megye prefektusi hivatala is megerősítette. (hírszerk.)



