Johannis: 500 eurós bónuszt kapnak a koronavírusos betegeket ápoló egészségügyi alkalmazottak

Azok az egészségügyi alkalmazottak, akik koronavírussal diagnosztizált betegeket ápolnak, havi 500 eurós bónuszra jogosultak, jelentette be csütörtökön Klaus Johannis államfő. Az elnök az intézkedést egy Ludovic Orban miniszterelnökkel közösen tartott videokonferencia után jelentette be, ahol a Suceava megyei Sürgősségi Kórház helyzetéről is tárgyaltak.



Az államfő elmondta, hogy bízik a romániai egészségügyi dolgozókban, és tudja, hogy jelen helyzetben rendkívül nagy nyomás alatt állnak, éppen ezért nekik a szép szavaknál többre is szükségük van.



Az államfő közölte, hogy a kormánnyal közösen arra a megegyezésre jutottak, hogy havi 500 eurós bónuszra jogosultak azok az egészségügyi alkalmazottak, akik koronavírusos betegeket ápolnak. Erre a célra külön pénzeket csoportosítanak át a költségvetésből. (digi24.ro/hírszerk.)



Nyitókép: presidency.ro

