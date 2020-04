A megyei tanács a civil szervezetekkel együtt nyújt segítséget a rászorulóknak Maros megyében

A Maros Megyei Tanács a Vöröskereszt - Maros megyei kirendeltségével és a SOLIDARIS Egyesülettel, valamint több partner szervezettel közösen indította el a SOLIDARIS elnevezésű programot azzal a céllal, hogy megyei szinten gyors segítséget lehessen nyújtani azoknak, akiknek a koronavírus-járvány miatt nehézséget okoz az élelmiszerek vagy gyógyszerek beszerzése, illetve azoknak is, akiknek szaktanácsadásra, lelki gondozásra vagy otthoni betegápolásra van szükségük.



Maros megye szociális szervezetei a SOLIDARIS Egyesület kezdeményezésére fogtak össze, hogy összevont tudással és erővel segítsék mindazokat, akik egészségügyi vagy anyagi problémákkal küzdenek, vagy a járvány miatt megváltozott életkörülményeik miatt nem tudják ellátni önmagukat. A megyei programba 8 civil szervezet kapcsolódott be, a Maros megyei Vöröskereszt és a Solidaris Egyesület mellett a Maros megyei Máltai Szeretetszolgálat, a HIFA-Románia Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas, a Alpha Transilvana Alapítvány, az Ügyes Kezek Alapítvány és az Unitarcoop Alapítvány is szerepet vállalt a segítségnyújtásban.



„A megyei tanács anyagiakkal támogatja a programot, a civil szervezetek pedig saját alkalmazottaikkal és önkénteseikkel, illetve szaktudásukkal segítik a rászorulókat. Maros megye ismét megmutatja, hogy összefogással tudunk igazán segíteni. Olyan civil kezdeményezésnek vagyunk a partnerei, amely a széleskörű segítségnyújtásról és a szolidaritásról szól. Köszönöm a civil szervezeteknek, hogy a mostani rendkívüli helyzetben is kitartanak, és aktív szerepet vállalnak a közösség szolgálatában” - emelte ki Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke.



A bajban lévő személyek a solidaris.ro honlapon vagy telefonon kérhetnek segítséget a 0265 55 55 55-ös telefonszámon, a segélyvonal hétfőtől péntekig 15 és 20 óra között vehető igénybe.



A betelefonáló által jelzett probléma függvényében a kérést annak a partner szervezetnek továbbítják , amelyik segíteni tud az adott ügyben.

Minden egyesület a saját tevékenységi körének és szaktudásának megfelelő feladatokat vállalt fel, így a Vöröskereszt élelmiszercsomagokat és higiéniai termékeket tartalmazó csomagokat tud biztostani a jövedelem nélküli személyeknek a polgármesteri hivataloktól kapott listák alapján.



A csomagokat a rászorulók személyes igényeinek megfelelően állítják össze, figyelembe véve, hogy gyerekes családról vagy idős személyről van szó. Akinek bevásárlásban vagy gyógyszerek kiváltásában, beszerzésében van szüksége segítségre, annak az Unitarcoop és az Ügyes Kezek Alapítvány munkatársai és önkéntesei segítenek, a HIFA egyesület az otthoni beteggondozásban segít, az ALPHA Transilvana Alapítvány meleg étel kiszállítással támogatja a rászorulókat. A Máltai Szeretetszolgálat a fogyatékkal élőket segíti, illetve jogi tanácsadást nyújt.



A Gyulafehérvári Caritas katolikus lelki gondozást, a Solidaris egyesület református és baptista lelki gondozást, valamint pszichológiai tanácsadást biztosít.



A Maros Megyei Tanács a segítségadáshoz szükséges anyagi erőforrások biztosításában vállalt szerepet.



A megyei önkormányzat mintegy 330 ezer lejjel támogatja ezt a programot. Ezt az összeget a civil szervezetek élelmiszercsomagok és a higiéniai termékeket tartalmazó csomagok vásárlására, az önkéntesek számára ebéd és védőfelszerelés beszerzésére, valamint a csomagok kiszállításával járó költségek fedezetére fordíthatják. (közlemény)

