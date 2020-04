Átfogó intézkedéseket vezettek be Bánffyhunyadon a koronavírus-járvány miatt

Bánffyhunyadon átfogó intézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány terjedésének féken tartása érdekében. A katonai rendeletek előírásainak gyakorlatba ültetése során a legfontosabb szempont a lakosság egészségének a megőrzése, mondta el a város RMDSZ-es alpolgármestere.



A város minden utcáját, közterét és a lépcsőházakat is már fertőtlenítették az elmúlt héten, ugyanakkor 98 lépcsőházba szereltek fel kézfertőtlenítő adagolót. „Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy ezek a megelőző intézkedések mit sem érnek, ha az emberek nem tartják be az előírásokat. Kérünk mindenkit, amennyiben teheti maradjon otthon és tényleg csak legvégső esetben hagyja el lakhelyét” – hangsúlyozta Buzás-Fekete Mária.



Az önkormányzat a 65 év felettieknek és a házi elkülönítésben lévő családoknak is segít a szükséges élelmiszerek beszerzésében.



„Azért, hogy az idősek minél kevesebbet járjanak ki az utcára, a polgármesteri hivatal, közösen a helyi rendőrséggel felkereste azokat a 65 év feletti személyeket, akiknek nincs hozzátartozójuk, és felajánlottuk neki a segítségünket a gyógyszerek és a szükséges háztartási termékek beszerzésében. Kérjük az idős lakosokat, hogy amennyiben szüksége van ilyen fajta segítségre jelezzék az önkormányzat felé. Ne menjünk ki indokolatlanul az utcára és tartsuk be az előírásokat” – egészítette ki az alpolgármester. (közlemény)

