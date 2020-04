Az egészségügyi miniszter szerint hét-nyolc hónapnál korábban ne számítsunk az oltóanyagra

Körülbelül egy hónap múlva Románia is elkezdi egy, az új koronavírus elleni vakcina tesztelését - nyilatkozta csütörtök este Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.



A tárcavezető szerint több ország is dolgozik jelenleg az oltás kifejlesztésén, többek között Románia is elkezdi egy hónap múlva egy vakcinamodell tesztelését. "A tesztelés fiatalokon történik majd" - mondta.



Az egészségügyi miniszter ugyanakkor rámutatott, nem kell arra számítani, hogy "hét-nyolc hónapnál korábban" rendelkezésre áll majd egy letesztelt oltóanyag, mert időre van szükség, hogy ennek hatásai mellett az esetleges mellékhatásokat is ellenőrizzék.



Jövő héttől lesz Euthyrox a gyógyszertárakban



Az egészségügyi miniszter azt is bejelentette, hogy jövő héttől ismét megvásárolható lesz a patikákban több olyan gyógyszer, amely jelenleg hiánycikk, például az Euthyrox is. A miniszter szerint a kórházak rendelkeznek jelenleg a koronavírus-fertőzés kezelésére használt Platinium és Kaletra gyógyszerekkel.



A romániai patikákban már februárban hiánycikk volt a pajzsmirigykezelésre használt Euthyrox, a miniszter ígérete szerint azonban jövő héttől ismét kapható lesz.



'A Metformin több más gyógyszerrel helyettesíthető, és jelenleg van Platinium és Kaletra is, adományokból. Több beszerzési szerződést is aláírtunk, nagyobb mennyiségekre is' - mondta el Nelu Tătaru a Realitatea Plus műsorában.



Elmagyarázta, a Kaletra gyógyszert a HIV-fertőzött páciensek, míg a Platiniumot a reumatoid arthritis kezelésére használják, de mindkettő használható a COVID-19 gyógyítására is.



Az egészségügyi miniszter szerint a lakosság a paracetamol alapú gyógyszereket is felvásárolta a patikákból, illetve más gyógyszereket is, amelyekből fel akart halmozni otthon 'a nehezebb időkre', ebből adódik a gyógyszertári lerakatok kiüresedése. (agerpres)



Nyitókép: Getty Images

