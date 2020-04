Kizárólag a teherforgalom számára tartják fenn a Nagylak 2 autópálya-átkelőt

Csütörtökön 20 órától a Nagylak 2 autópálya-határátkelőt kizárólag a teherforgalom számára tartják fenn, a személyautókat pedig a Nagylak 1-es határátkelőhöz irányítják - tájékoztat közleményében a belügyminisztérium.



Marcel Vela tárcavezető már a kormány csütörtöki ülésén kilátásba helyezte az intézkedést, majd este megbeszélést folytatott magyar hivatali kollégájával, Pintér Sándorral, aki egyetértett a javaslattal. Így csütörtökön helyi idő szerint este 8 órától csak a személyautók használhatták a Nagylak 1-es átkelőt. Az intézkedéstől a Nagylak 2-es határátkelőnél eddig tapasztalt torlódások megelőzését remélik.



Az egyeztetésen ugyanakkor arról is döntés született, hogy az országba érkező autókat legfeljebb tízes csoportokban rendőrautók kísérik majd a célmegyébe, ahol a megyei rendőrség vagy csendőrség egységei veszik át őket.



A két miniszter arról is tárgyalt, hogy nyissák meg a csanálosi, a nagyszalontai és a székelyhídi határátkelőt a határ legtöbb 30 kilométeres körzetéből ingázók előtt. Marcel Vela ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy ha igény mutatkozik rá, ugyanígy járhatnak el a petei és a tornyai határátkelő esetében is. (agerpres)



