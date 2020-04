A prefektus felfüggesztette a Maros Megyei Klinikai Kórház vezetőjét, és újat nevezett ki a helyére

Mara Togănel Maros megyei prefektus a szükségállapot idejére felfüggesztette tisztségéből Ovidiu Gîrbovant, a Maros Megyei Klinikai Kórház menedzserét, helyére pedig Dr. Porav-Hodade Danielt nevezte ki .



A prefektus szerint Gîrbovan felügyelete alatt késve alakították ki a koronavírusos betegek számára a kezelőket, és hiányosan osztottak védőfelszereléseket is az egészségügyi alkalmazottak számára, a kórház élére pedig olyan emberre van szükség, aki megértette a helyzet súlyát, és mindig a Maros megyeiek egészségét tartja szem előtt.



Péter Ferenc: egyoldalú döntést hozott Maros megye prefektusa



A hírre reagált Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is, aki szerint a prefektus egyoldalú döntést hozott.



A Maros Megyei Klinikai Kórház megfelelően fel van készülve a koronavírusos betegek fogadására, írja Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében a Maros Megyei Tanács Sajtóirodája.



A közlemény szerint a megyei tanács által az elmúlt két hétben kiutalt 3,7 millió lejből új orvosi eszközökkel és berendezésekkel bővítették a kórház felszereltségét, valamint a védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek készletét is kiegészítették. az elnök szerint több mint huszonötezer sebészeti maszk, több mint ötvenezer sebészeti kesztyű, csaknem félmillió vizsgálatokhoz használt kesztyű és csaknem kilencezer orvosi védőöltözék áll a személyzet rendelkezésére. Ezek mellett ugyanakkor újabb szállítmányok kell érkezzenek.



A prefektus intézkedése kapcsán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke nyilatkozott: „a szükségállapot olyan jogköröket ad a prefektusnak, hogy akár egy versenyvizsga révén tisztségbe került kórházigazgatót is egyetlen tollvonással fel tud menteni. Elhamarkodott intézkedésnek tartom ugyan, de tudomásul vettem. Dr. Ovidiu Gârbovan mintegy fél éve vezeti az intézményt. Neki is köszönhető, hogy ebben a pillanatban a mi kórházunk az ország egyik legfelkészültebb egészségügyi intézményeként néz a járvány elé! Köszönöm neki és a kórház minden alkalmazottjának az elmúlt hetekben végzett megfeszített munkát, amelyet a megye lakosainak egészsége érdekében végeztek!”



Péter jelzi, hogy a Maros Megyei Tanács továbbra is eleget tesz a ráruházott jogi feladatoknak, és minden lehetséges támogatást megad a járvány megfékezéséhez, azonban a Maros Megyei Klinikai Kórházban meghozott döntésekért ezután a prefektus által kinevezett új vezető felel.



A politikus szerint a csütörtöki döntéshez hasonló intézkedések veszélyes irányba vihetik az egészségügyi decentralizációt.



„Az ország nagyon lassan lépegetett előre a decentralizáció útján. Az ilyen döntések az elmúlt tíz év munkáját nullázzák le. A kormány akkor sem kérdezte meg a véleményünk, amikor arról döntött, hogy a minisztériumhoz tartozó új kórház, a sürgősségi kórház helyett, a város különböző részeiben működő, és a megye fenntartásába tartozó intézményt nevezi ki koronavírusos kórháznak. Szerencsére az elmúlt években sok pénzt fordítottunk a kórház fejlesztésére.”



A járvány első szakaszában a koronavírusos betegeket a Fertőző Klinika fogadta, és látta el. A mai naptól kezdődően azon koronavírusos betegeket is el tudják látni a Gheorghe Marinescu 1. szám alatti kórházépületben, akik mást betegségektől is szenvednek és az urológiai-, gasztróenterológiai-, belgyógyászati-, sebészeti- vagy kardiológiai osztályok kezelésére szorulnak. Ugyanebben az épületben van kialakítva egy intenzív terápiás részleg, amely 12 lélegeztetőgéppel van ellátva a súlyos állapotban lévő betegek számára.



A Gheorghe Marinescu utcai kórházépület mellett a régi szülészeti klinikán, a tüdőklinikán, az I-es Pszihiátriai Klinikán is zajlanak az előkészültek a koronavírusos betegek ellátására, illetve annak érdekében, hogy a felsorolt kórházakban helyet lehessen felszabadítani. Több más klinikán is átszervezték a működést, hogy befogadják az elköltöztetett osztályokat, ahol a nem koronavírusos betegeket kezelik. (hírszerk/közlemény)



