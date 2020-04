Maszkot, kesztyűt és egészségügyi szeszt is tartalmazó csomagot kapnak a nagybányaiak

Egészségügyi maszkot, gumikesztyűt, egészségügyi szeszt és fertőtlenítő gélt tartalmazó csomagot küld a nagybányai polgármesterség a háztartásoknak a koronavírus-járvány alatt.



Péntektől kezdődően 50 ezer ilyen csomagot osztanak ki a háztartásoknak a városban, és várhatóan 5 napba telik majd, amíg mindenkihez el tudják juttatni azt posta és a polgármesteri hivatal alkalmazottai.







A nagybányai polgármester közölte, hogy a csomag tartalmazni fog 3 pár kesztyűt, 3 egészségügyi maszkot, egy üveg egészségügyi szeszt és egy üveg fertőtlenítő gélt.



Cătălin Cherecheș közölte, hogy április 13-től kezdődően a csomagok második felét is elkezdik majd kiszállítani. Akiket nem találnak otthon, azokat másnap is felkeresnek majd, viszont ha akkor sem tudják átvenni a csomagot, akkor lehetőséget teremtenek arra, hogy a postán vagy a szétosztó központban vegyék majd el személyesen a részüket. Erről rövid időn belül tájékoztatást is kiadnak majd, mondta. (hírszerk.)

