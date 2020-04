Az egészségügyi minisztérium 1000-1000 embert alkalmaz a DSP-hez és a mentőszolgálatokhoz

Pénteken sajtótájékoztat tartott Nelu Tătaru egészségügyi miniszter a jelenlegi helyzetről, és azokról az intézkedésekről, amelyeket újonnan foganatosít a minisztérium.



A miniszter elmondta, jelenleg egy precedens nélküli helyzettel szembesül az egészségügyi rendszer, amely az elmúlt hosszabb időszakban sok hiányosságot halmozott fel. "Nulla készlettel indultunk a járvány kezdetekor" - ismerte el a miniszter.



Elmondta, eddig 116 ember halt bele Romániában a járványba és 3183 esetet tartanak nyilvántartásban. Az eddigi legnagyobb mértékben, egy nap alatt 445-tel nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma Romániában.



"A Közegészségügyi Igazgatóságoknál kevés az ember, ők meg napi 24 órában dolgoznak. Még ezer embert fogunk ide alkalmazni, további ezret a mentőszolgálatokhoz" - mondta.



Az egészségügyi miniszter elmondta azt is, hogy az országban jelenleg három gócpont van: Suceava, Arad és Déva. Két helyszínen járt és megtették a szükséges intézkedéseket.



Elmondta azt is, hogy egy új kormányhatározatot fogadtak el, amely értelmében hosszabbították az orvosi alkalmazottak szerződéseit, ugyanakkor az utolsó éves rezidenseknek október 31-ig hosszabbították meg a rezidensi időszakot.



Üzent az orvosoknak is: "Testvéreim, szükségünk van rátok. A román egészségügy sosem omlott össze, mindig sikerült összegyűjtenünk az erőinket. Tudom, hogy milyen szükségleteitek vannak, mert mellettetek voltam. Nem vagytok egyedül!" - mondta.



A miniszter újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy kétszáz új lélegeztetőgépet vásárolnak, ezek a már meglévő 1600-al együtt szerinte egyelőre elégségesek az intenzív terápiára szoruló betegek kezeléséhez.



Az is kiderült, hogy Déván és Aradon egyelőre a hatóságok álláspontja szerint nem szükséges a teljes karantén bevezetése.



Arra a kérdésre, hogy Klaus Johannis javaslatát megfogadják-e, és kapnak-e havi 500 eurós bónuszt az egészségügyi dolgozók, a miniszter azt mondta, ő veszélyességi pótléknak nevezné bónusz helyett, és jelenleg arról tárgyalnak a kormányban, hogy mekkora legyen ez az összeg.



Az koronavírus-tesztekkel kapcsolatban azt állítja, két-három nap kell hozzá, hogy napi szinten elégséges mennyiséget tudjanak elvégezni. Jelenleg negyven központban működik a tesztelés.



A miniszter jelenleg 10 000 fertőzést prognosztizál, szerinte ahhoz, hogy ilyen szinten maradjon meg a járvány, szükség van arra, hogy az országba érkezők betartsák az elkülönítésre vonatkozó szabályokat. (hírszerk.)

