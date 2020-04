Țăndărei: a kisváros, ahová 800-an tértek haza külföldről: időzített „biológiai bomba”?

A Ialomița megyei Țăndărei kisváros neve onnan lehet ismerős mindenkinek, hogy innen származott annak a bűnszervezetnek a 24 tagja, akiket kiskorúak Nagy-Britanniába csempészése és bűnözésre kényszerítése miatt állítottak bíróság elé, majd tíz évi pereskedés után, a Marosvásárhelyi Táblabíróság a bűncselekmények elévülése, illetve hiánya miatt jogerősen felmentette őket.



Most a koronavírus miatt került megint a figyelem középpontjába a település, mivel a városban az elmúlt héten nagyon megnőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. A megye prefektusa már kérelmezte a Ialomiţa Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal (DSP) egyetértésben, hogy Suceavahoz hasonlóan itt is helyezzék karantén alá az egész várost. A város lakossága egyébként 12 ezer körül van.



A megyében jelenleg 37 embert diagnosztizáltak új koronavírussal, ebből a Recorder.ro adatai szerint 21 személy Țăndăreiről származik, további 208 személy intézményes karanténban van a megyében, 2.429 személy pedig otthoni elkülönítés alatt áll.



Țăndărei város Strachina nevű negyedében már négy halálos áldozatot is követelt a járvány, ez pedig annak köszönhető, hogy az ott élők nem tartották be a kijárási tilalmat, továbbá a közelmúltban több mint 800 személy érkezett haza külföldről a városba.



A G4Media és a Recorder tájékoztatása szerint a külföldről hazaérkezők közül legtöbben Angliából, Spanyolországból vagy Németországból tértek haza, a városban pedig jelenleg a hadsereg ellenőrzi őket, hogy ne hagyják el az otthonukat. Az említett negyedben a prefektus állítása szerint eddig 163 koronavírus-tesztet végeztek el, aminek még várják az eredményeit.







A Recordernek nyilatkozó Lucian Achimaș alpolgármester azt mondja, hogy ők igyekeztek a kezdetektől felügyelet alatt tartani a külföldről hazaérkezőket és kérték, hogy tartsák tiszteletben az otthoni elkülönítés szabályait, de nem igazán hallgattak a hatóságokra.



Állítása szerint egy temetés után kezdett el emelkedni a településen a fertőzöttek száma, amit a helyi roma közösség körében tartottak. Az alpolgármester szerint a településről 20 lakos van a bukaresti és konstancai kórházakba beutalva a koronavírus miatt, a számuk pedig egyre csak nő.



Eduard L., egy helyi férfi, aki megfertőződött a koronavírussal - majd Facebook élő közvetítéseken keresztül számolt be az állapotáról és a körülményekről - megerősítette, hogy ő is részt vett az alpolgármester által említett temetésen.



(hírszerk.)

Nyitókép: Recorder

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!