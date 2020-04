Johannis háborús helyzethez hasonlította a mostanit

Néhány napja a legnehezebb időszakába léptünk a vírusnak. Nagyon nehéz hetek jönnek, amelyek kritikusak az egészségügyi rendszerre nézve. Mindannyian tudatosítani kell ezt - ezekkel a mondatokkal kezdte pénteki sajtótájékoztatóját Klaus Johannis államfő, aki háborús helyzethez hasonlította a mostanit, és ismételten a lakosság segítségét kérte ahhoz, hogy legyőzze az ország a járványt.



„Ma már 116 halott van. Hány áldozat lesz még? Nem tudjuk. De rajtunk múlik, hogy minél kevesebb legyen. Ha nem tartjuk be a hatósok intézkedéseit egyre több veszteség lesz. Azt a járványt nem a kórházakban lehet legyőzni, hanem azzal, ha betartjuk a társadalmi távolságtartásra vonatkozó, már életbe lépett szabályozásokat” -mondta az elnök.



Az államfő szerint senki nem lesz igazán biztonságban, míg mindannyian nem leszünk. Azután ismételten kérte a külföldön dolgozókat, hogy idén ne jöjjenek haza a családdal ünnepelni a húsvétot.



„Közeleg a legnagyobb keresztény ünnep. Ma azonban egy nagy válságban találja a feltámadás ünnepeke az embereket. A külföldön dolgozókhoz szólok: ne gyertek idén haza ünnepekre. Nagyon fontos megértenetek, hogy a hazajövetel nagyon veszélyes lehet mind nektek, mind a rokonaitokra nézve” -- figyelmeztetett Johannis.



Az elnök azt is elmondta, hogy több millió hívőnek valóságos drámát jelent az, hogy nem mehetnek a feltámadást templomban megünnepelni. "Legyen hitetek, túljutunk majd ezen az időszakon, és újra összegyűlhetünk templomainkban -mondta Johannis.



Az elnök felhívást intézett a rendfenntartó erőkhöz is, különösen a határőrségnek, mondván, életeket menthetnek azzal, ha gyorsan és szakszerűen cselekednek, valamint akkor, ha szigorúan betartják a katona rendeltekben foglaltakat.



Elmondta, szolidaritás és egység nélkül nem nyerhetjük meg ezt a háborút, de a „nemzetünk már sokszor bizonyított nehéz időkben”. (hírszerk.)

