Rendkívüli ülésszakot tart április 16-17-én az EP a koronavírus-járvány elleni intézkedések ügyében

Rendkívüli ülésszakot tart április 16-17-én az Európai Parlament, hogy megvitassa és elfogadja azokat az új európai intézkedéseket, amelyeket a koronavírus-járvány leküzdése érdekében kezdeményeznek.



„A rendkívüli körülmények közepette is gyakorolja hatásköreit az Európai Parlament. Olyan határozatokat és intézkedéseket vitatunk meg, amelyeknek célja a koronavírus-járvány visszaszorítása, a járvány nyomán kialakult válságok kezelése. Továbbra is élen akarunk járni az európai szolidaritást szorgalmazó politikai fellépés terén, az Európai Néppárt EP-képviselői pedig konkrét javaslatokat fogalmaztak meg, hogy milyen sürgősségi pénzügyi intézkedésekre van szükség. Az elkövetkezőkben is a legfontosabb cél a világjárvány visszaszorítása és az egészségügyi ellátás biztosítása, de ezekkel párhuzamosan gazdasági intervenciós intézkedésekről is dönteni fogunk. Már az egész Európai Unió területén válság van, mindenütt beáll a recesszió. Azonnali beavatkozásra van szükség, ez mellett viszont középtávra is ki kell dolgozni az európai intézkedéseket, amelyek az elkövetkező hónapokban léphetnek életbe” – mondta el Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselője.



Az Európai Parlament napirendjén szerepel az EU idei költségvetésének kiegészítése, hozzávetőleg 4,1 milliárd euróról van szó. Ebből 300 millió eurót egészségügyi felszerelések tartalékkészletére fordítanak, 2,7 milliárd euró az EU sürgősségi segítségnyújtási eszköz keretében lesz elérhető. Ez lehetővé teszi az orvosi felszerelések, gyógyszerek beszerzését, de ugyanakkor azt is támogatja, hogy európai vállalatok átszervezzék tevékenységüket és átálljanak egészségügyi felszerelések, berendezések gyártására. Mintegy 570 millió eurót szánnak a koronavírus-járvány elleni, európai szintű intézkedésekre. A költségvetés-kiigazítást sürgősségi eljárással fogadja el az Európai Parlament.



A plénum által megvitatásra kerülő témák között van az Európai Bizottság arra vonatkozó javaslata is, hogy 100 milliárd eurós szolidaritási pénzügyi eszközt hozzanak létre a munkahelyek megtartása és az európai vállalatok támogatása érdekében. Az új munkahelyvédelmi program neve SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, egy olyan hitelalap, amely az Európai Bizottság ügykezelésében lenne. Az elképzelés szerint azokat a tagállamokban működő vállalatokat támogatnák, amelyek nem bocsátják el alkalmazottaikat, hanem csökkentett munkaidőben foglalkoztatnák őket. A tagállamok pénzügyminiszterei még az Európai Parlament plenáris ülése előtt, április 7-én tárgyalják ezt a javaslatot más válságkezelési tervvel együtt.



Az Európai Parlament folytatja tevékenységét áprilisban is, betartva a járványra való tekintettel megszigorított szabályozásokat. A szakbizottságok és a képviselőcsoportok egyeztetései távmunkában zajlanak, a plenáris ülést is online tartják, megfelelő informatikai biztonsági rendszert kialakítva, távszavazással döntenek a határozatokról. Ennek megfelelően az Európai Parlament teljes mértékben el tudja látni költségvetési, ellenőrzési és a felülvizsgálati jogkörét, amely az európai törvényhozás három legfontosabb hatásköre. (közlemény)

