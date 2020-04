Több mint 100 tételt fordítottak le pedagógusok magyarra a 8. és 12. osztályos diákok számára

Rekord idő alatt több mint 100 vállalkozószellemű tanár jelentkezett, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet felhívására, amelyet a főtanfelügyelők, főtanfelügyelő-helyettesek és tanfelügyelők juttattak el a pedagógusokhoz, akiknek áldozatos fordítói munkája révén a 110 tételből már több mint 100 elérhető magyar nyelven a linkre kattintva (amelynek tartalma folyamatosan bővül).



Az Oktatási és Kutatási Minisztérium az idén vizsgázó nyolcadikos és tizenkettedikes diákoknak teszteket töltött fel a honlapra, újabb lehetőséget biztosítva számukra a gyakorlásra.



Az Országos Értékelési és Vizsgaközponttal együttműködve kidolgozott feladatlapok a tételmodellek mintájára készültek, így ezek megoldása hozzásegítheti a tanulókat a vizsgán való jó eredmények eléréséhez.



A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet és a kisebbségi főigazgatóság szerint örvendetes, hogy magyar nyelv és irodalomból is készültek feladatsorok mind a VIII., mind a XII. osztályos diákok számára, hálás köszönet azoknak a motivált tanároknak, akik felvállalták ezek elkészítését.



A tételek jelentős száma és azoknak hirtelen elkészülte miatt a különböző tantárgyakból nem voltak elérhetőek a feladatsorok magyar nyelven, ebben kértük önkéntes pedagógusok segítségét. Példátlan összefogást tapasztaltunk, folyamatosan érkeztek a telefonhívások és az ímélek, az időt és energiát nem sajnáló lelkes pedagógusok sorra vállalták be akár 3-4 tétel lefordítását is.



„Fantasztikus munkát végeztek nagyon rövid idő alatt! Köszönjük szépen, hogy ezekben a viszontagságos időkben is számíthatunk pedagógusaink odaadó munkájára, akik ezúttal nemcsak szakértelmükről, vállalkozószellemükről, hanem szolidaritásukról, önzetlenségükről, segítőkészségükről, társadalmi felelősségvállalásukról is bizonyságot tesznek – ami mindannyiunk számára visszaadhatja az emberiségbe vetett hitünket. Meggyőződésünk, hogy az összefogásnak ezúttal is meg lesz a gyümölcse, és a közös erőfeszítéseink meglátszanak majd végzős diákjaink vizsgaeredményein” – írták közleményükben.



(A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet és a kisebbségi főigazgatóság közleménye)

