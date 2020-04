Hétfőtől kötelező a száj és orr eltakarása Galac megyében

A Galac megyei prefektusi hivatal közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség határozatát, amelynek értelmében hétfőtől a megyében minden állampolgárnak - aki elhagyja a lakását - kötelező az arcát és az orrát elfedő maszkot viselnie.



Az rendelkezés hétfőtől lép életbe, és kötelező érvényű lesz a köztereken, bevásárlóközpontokban és piacokon tartózkodok mellett azok számára is a maszkok viselése, akik a közintézményekben, vagy az építkezéseken dolgoznak.



A határozat azt is kijelenti, hogy a szájat és orrot elfedő maszkoknak nem kötelező orvosi maszkoknak lenniük, sál, kendő vagy bármilyen más olyan védelmi eszköz is használható, ami alkalmas az orr és a száj elfedése számára.



A határozat indoklása szerint azért van szükség a szájat és orrot elfedő védelem használatára, hogy megvédjék a fertőzéstől az embereket, mert megtörténhet, hogy valaki már megfertőződött a koronavírussal, de tünetmentes és megfelelő védelem nélkül így továbbadhatja a kórt.



A közintézmények kötelesek maszkokat biztosítani az alkalmazottak, a látogatók, ügyfelek számára, áll a határozatban. (digi24.ro/hírszerk.)

