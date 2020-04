A 7-es számú katonai rendelet vesztegzár alá helyezi Țăndărei települést

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása végett újabb katonai rendelet hoztak a hatóságok, amelynek az intézkedései között szerepel többek között a Ialomita megyei Țăndărei település vesztegzár alá helyezése is. A lakosság ellátását végző teherfuvarozók továbbra is behajthatnak a városba, illetve kiléphetnek onnan.



A ţăndărei-i helyzetről az egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a Ialomiţa megyében regisztrált 48 fertőzött személyből 32, azaz több mint 60 százalék ţăndărei-i, a halottak esetében pedig még aggasztóbb az arány, nyolcból hét származik erről a településről.



A 7-es számú katonai rendelet legfontosabb intézkedései:



- 14 napra felfüggesztik a kereskedelmi repülőjáratokat Románia és Ausztria, Belgium Amerikai Egyesült Államok, Svájc, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia, Törökország és Irán között is. A felfüggesztés április 5-én 23 órától lép életbe és 14 napig érvényes. Ezek az országok az úgynevezett „vörös zónában” találhatóak, a fertőzöttek száma ott már átlépte a tízezret. Az áru- és postaiszállítást végző, a humanitárius, illetve a sürgősségi egészségügyi ellátást biztosító repülőgépek nem esnek a rendelet hatálya alá.



- Romániából más országok felé engedélyezik a charterjáratokat az idénymunkások számára, de azok, akik beteg- vagy idősgondozásban, illetve a szociális védelem terén dolgoznának külföldön, nem mehetnek.



- Az országba belépő 2,4 tonnásnál nagyobb áruszállító járművezetők -akik nem mutatnak tűnteteket -, egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitöltsenek, amelynek tartalmaznia kell azt, hogy hol érhetők el két fuvar között.



- A belügyminisztérium és a védelmi minisztérium emberei együtt végeznek ellenőrzéseket az erdőségeken az illegális erdőkitermelés megakadályozása végett.



- - A minisztériumoknak és helyi hatóságoknak kérésre szállást kell biztosítaniuk az egészségügyi személyzetnek a helyi szállodákban(hírszerk.)



Nyitókép: estnews

