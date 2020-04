Koronavírusos volt a szívinfarktusban elhunyt Hargita megyei férfi

Megerősítette szombaton a Hargita megyei prefektúra, hogy koronavírus-fertőzött volt az a szívinfarktusban elhunyt etédi férfi, akinek a fiáról is kiderült később, hogy megfertőződött a kórral. Őt jelenleg a székelyudvarhelyi kórházban tartják megfigyelés alatt.



Az Uh.ro információi szerint az eset miatt összesen 45 személyt helyeztek otthoni elkülönítésbe, ebből 5 személy tartozik a családhoz.



Hargita megyében 193 személy van intézményes karanténban, míg otthoni elkülönítés alatt 1672 személy áll. Az előbbit eddig 21, míg az utóbbit 2213 személy hagyhatta már el. A megyében 650 ágy áll rendelkezésre az esetleges fertőzések esetén. (Via uh.ro)



Nyitókép: The Romania Journal

