Arafat szerint nagy a valószínűsége annak, hogy egy hónappal meghosszabbítják a szükségállapotot

Kilátásba helyezte szombaton Raed Arafat a szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítását.



A belügyminisztériumi államtitkár a Digi 24 televíziónak adott nyilatkozatában azt mondta, nagy a valószínűsége annak, hogy egy hónappal meghosszabbítják a szükségállapotot. Erről vélhetően jövő héten születik döntés - tette hozzá.



Azt is megkérdezték Arafattól, meglátása szerint meddig fog még tartani Romániában a koronavírus-járvány előidézte kritikus állapot. Az államtitkár azt mondta, ezt nehéz megjósolni, mert ha el is kezd csökkenni az új esetek száma, egy ideig még fenn kell tartani a korlátozásokat. Úgy véli, május vége előtt nem lehet az intézkedések lazítására számítani.



„Nagyon nehéz válaszolni az ilyen kérdésekre, és én inkább nem mondanék napot, hónapot, mert mindez nagyban függ attól, miként alakul a helyzet” - fogalmazott Arafat.



Megkezdik kétszázezer FFP2 szűrésvédelmi osztályú légzésvédő álarc kiosztását



Miután az elmúlt 24 órában kiosztottak 100 ezer FFP2 védelmi osztályú maszkot, szombattól újabb, ezúttal 200 ezres tétel kiosztását kezdik el - közölte Raed Arafat, hozzátéve: elsősorban az egészségügyi intézmények, a sürgősségi ellátást nyújtó osztályok kapnak a védőfelszerelésekből.



Az államtitkár bejelentette: jövő héten a magyarországi NATO-repülőbázis egy gépe százezer védőruhát hoz majd Romániába, és 'úton van' több más védőfelszerelés és egészségügyi eszköz is.



Románia leszerződött kétszáz lélegeztetőgépet is, ezek érkezési időpontja azonban egyelőre bizonytalan, mert „változások léptek fel a szerződések aláírása után” - mondta még Arafat. (agerpres)



Nyitókép: Playtech.ro

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!