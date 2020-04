Még egy megyében kötelező lesz a maszkviselés azoknak, akik elhagyják a lakásaikat

A Vaslui megyei lakosok is csak eltakart arccal léphetnek utcára - tájékoztat a Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság.



Mircea Gologan, a Vaslui megyei prefektus állítása szerint a rendelkezés hétfőtől lép érvénybe



"Úgy döntöttünk, hogy kötelezővé tesszük a maszkok vagy más védőfelszerelés használatát, mint a sál, vagy a kendő. Ezek használata kötelező lesz közterületeken vagy bevásárlóközpontokban, így ha valaki tüsszent vagy köhög, nem fog másokat megfertőzni" - mondta Gologan.



A CJSU Vaslui ugyanakkor azt is elöntötte, hogy büntethetővé válnak azon kereskedelmi egységek, építkezés vállalkozások vagy más olyan területeket üzemeltető jogi személyek, akik a lakosságot maszkok nélkül beengedik az általuk felügyelt területre.



Szombaton Galac megyében döntött úgy először a prefektus, hogy kötelező lesz a maszkok viselése. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem ajánlja, hogy mindenkire kötelezzék a maszkviselést, szerintük csak azoknak van erre szüksége, akik tüneteket produkálnak, például köhögnek.



Frissítés:



Időközben egy olvasónk jelezte, hogy Máramaros megyében is kötelező a maszkviselés, nemcsak a kereskedelmi egységekben és közterületeken, hanem a munkahelyeken is. A rendelkezés ott is hétfőtől lép érvénybe:







Így összesen három megyében kötelező az arc eltakarása, ha kimegy az ember: Galac, Máramaros és Vaslui.

(via agerpres)





