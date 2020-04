Raed Arafat: áprilisban tetőzhet a járvány, de a kórházak napról napra felkészültebbek

A belügyi államtitkár szerint a romániai kórházak most sokkal jobban fel vannak szerelve a koronavírus elleni harcra, mint voltak a járvány kezdetén. Úgy véli, a siker attól függ, hogy miként viselkedünk, illetve hogy a járványgörbe hogyan alakul.



Raed Arafat szerint eddig – más érintett országokhoz képest – eléggé lassú ütemben emelkedett az orvosi segítségre szorulók száma Romániában. Mint elmondta, gondok lehetnek, ha a kezelésre szoruló fertőzöttek száma olyan mértékben megugrik, mint Olaszországban, abban az esetben túlterheltté válhatnak a kórházak. Amennyiben ezt sikerül elkerülni, az államtitkár szerint az egészségügyi rendszer bírni fogja a terhelést.



Raed Arafat úgy véli, április közepén tetőzhet a járvány Romániában. Elmondta: ha nagyon megugrik a betegek száma, a bukarestin kívül további kampánykórházakat alakítanak ki. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az enyhe tüneteket mutató, illetve a tünetmentes fertőzöttek számára is alakítanak ki elkülönítőt, például Bukarestben, ahol egy üzletlánc segítségével több mint 350 ágyat tartanak majd fenn a szerencsésebb koronavírusosoknak.



Hangsúlyozta, mindent megtesznek, amit csak lehet, például számba vették a kórházaknál levő, nem működő lélegeztetőgépeket, melyből 190-et találtak. Ezek közül kb. 100-at a tűzoltók már begyűjtöttek, és holnap a szakcégek nekiállnak a javításuknak. Emellett a szakorvosokat is igyekszenek úgy átcsoportosítani a kórházak között, hogy a leghatékonyabb ellátást tudják biztosítani a páciensek számára. „Minden nap teszünk egy lépést előre” – összegzett Raed Arafat. (digi24.ro, hírszerk.)



Fotó: Raed Arafat Facebook-oldala



