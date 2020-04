Máréfalva polgármestere arra biztatja a település idénymunkásait, menjenek külföldre, ha tudnak

Németország bejelentette, hogy az elkövetkező két hónapban szüksége lesz 80 ezer idénymunkásra, akik - az elmúlt évekhez hasonlóan - el tudják végezni a különböző mezőgazdasági munkákat. Románia berlini nagykövetsége szerint a német mezőgazdaságban dolgozók kétharmada Romániából érkezett az elmúlt években, így a romániai szezonmunkásokat is nagy számban várják a következő időszakban.



Mi is beszámoltunk arról, hogy a 7-es számú katonai rendelettel engedélyezték Romániából más országok felé a charterjáratokat az idénymunkások számára.



Az úgy kapcsán az RFI megkereste Kovács Imrét, a Hargita megyei Máréfalva polgármesterét is, ahonnan sokan járnak külföldre dolgozni, hogy megkérdezze, mi a helyzet a településen, vannak-e olyanok, akik készülnek külföldön munkát vállalni a közeljövőben.



Elmondása szerint nekik mindenkiről tudomásuk van, aki a faluból külföldön szándékozik dolgozni vagy jelenleg is ott dolgozik. A polgármester elmondta, hogy a múlt héten jelentkezett egy csoport (kb. 20 személy), akik jelezték, hogy szándékukban áll külföldre menni dolgozni, amint lehetségessé válik.



A polgármester azt is elmondta, hogy ő mindenkit arra biztat, hogyha el tud menni külföldre idénymunkára, akkor menjen. Elmondása szerint ezeknek az embereknek itthon nincs munkájuk és a faluban sincs arra lehetőség, hogy valahol dolgozni tudjanak, ugyanakkor már hozzászoktak a külföldi fizetésekhez is, és így igencsak magas elvárásaik vannak.



Kovács Imre azt is elmondta, hogy a falubeli idénymunkások az elmúlt években is csak a mezőgazdaságban dolgoztak külföldön, minden évben legalább 2-3 hónapot. A településről a legtöbben Németországba jártak dolgozni, de vannak, akik Franciaországba.



A polgármester elmondása szerint van olyan személy a faluban, aki nagyon sürgősen ki akar menni külföldre dolgozni, mivel - ahogyan sokan mások - nem halmozott fel tartalékokat, és más lassan az sincs, amit egyenek. Állítása szerint félő, hogyha ezek az emberek nem tudnak külföldön rövidesen munkát vállalni, akkor a bűnözés útjára fognak lépni.



Állítása szerint a faluban azoknál a családoknál, ahol még élnek a nagyszülők, ott mind a két szülő el szokott menni idénymunkára néhány hónapra. (rfi.ro/hírszerk.)

