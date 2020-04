Hargita megyében két nap alatt 45 hektárnyi terület égett fel

Húsz hektárra becsülik a hatóságok a Hargita megyében hétfő délután leégett területek nagyságát, amelyet a katonai tűzoltóság és a civilek közös erővel igyekeztek megfékezni.



Hétfőn megyei szinten 5 tűzesetet jelentettek a száraz vegetáció kigyulladása miatt, mondta Alina Ciobotariu, a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője az Agerpres-nek.



A tűzesetek Bélbor, Gyergyóditró, Maroshévíz, Lóvész és Balánbánya területein voltak.



A tűzoltóság az emberek felelősségére hívta fel a figyelmet és arra kéri a polgárokat, hogy tartsák be a törvényeket, hangsúlyozva, hogy a világjárvány periódusában a professzionális és önkéntes egységeknek amúgy is sok dolguk van a Covid-19 fertőzés terjedésének megelőzésében.



A szóvivő nyilatkozatában tisztázta, hogy az, hogy otthon kell maradni, az nem azt jelenti, hogy mindent fel lehet égetni körülöttünk, tekintet nélkül a következményekre, illetve hangsúlyozta, hogy a törvényt a szükségállapot ideje alatt is be kell tartani.



Vasárnap folyamán megközelítőleg 25 hektárnyi terület égett le a megyében, Maroshévíz, Orotva, Lövéte és Székelyudvarhely környékén.



A székelyudvarhelyi rendőrség hétfői bejelentése szerint a tűzoltáson 70 ember vett részt. A tüzet „olyan személyek okozták, akik kimentek a természetbe”, a kijárási tilalmat is megszegve.



Az udvarhelyi eset kapcsán a Gálfi Árpád, a város polgármestere a következő üzenettel fordult a lakossághoz:



„A ma délutáni tűzeset is azt bizonyítja, hogy még mindig vannak olyanok a közösségünkben, akik egyszerűen nem akarják megérteni, hogy katonai rendelet által kiadott KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS van érvényben, nagyon pontosan és félreérthetetlen szabályozásokkal és ez mindenkire érvényes! Tisztelettel kérdezem, hogy a hatóságok megértésével és engedékenységével miért kell visszaélni?” - áll a közösségi média megosztásban, amelyben kifejti, hogy szomorú tapasztalat, hogy „nem mindenki érzi a jelenlegi helyzet súlyát és a járvány miatti nehézségeink mellett még felelőtlenségükkel több, mint 70 személy beavatkozását igénylő veszélyt idéznek elő. Teszik mindezt kijárási tilalom idején, Virágvasárnap napján.”





